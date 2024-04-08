首輪熱賣｜長實提價3%加推Blue Coast

長實執行董事趙國雄形容今批單位為「底繼續撈」價，而是次加推單位加價約3%，屬溫和加幅，但還未到成本價，或積極考慮次輪銷售前再加推，並預告單位將續上調檟格。他對項目首輪銷售成績非常滿意，認為客戶能成功選購心儀單位，且銷售過程比想像中快。

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」首輪銷情理想，昨承勢加推4號價單，涉及88伙，首度推出四房單位應市。維持最高15%折扣，折實價由1,054.8萬元起，折實平均呎價24,289元，發展商指加價約3%。

據報，他家族成員斥逾2,000萬元購入1伙「大三房」單位，估計很大機會作為自用；另亦有集團同事入市。被問及次輪銷售會否設有內部優先認購時段，他直言未有相關計劃。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，4號價單包括19伙兩房、57伙三房及12伙四房，實用面積454至1,267方呎，定價1,240.9萬至4,434.2萬元，呎價24,610至35,108元。扣除最高15%折扣，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價20,918至29,842元，折實平均呎價24,289元。入場單位為2B座27樓F室，實用面積454方呎，兩房間隔，折實價1,054.8萬元，折實呎價23,233元。