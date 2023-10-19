香港仔新盤｜澄天展銷廳部署下周開放 中原地產特設專門店

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於周一(16日)進行命名，並已上載售樓說明書，副主席楊政龍表示，項目設於英皇集團中心2樓的展銷廳已準備就緒，預計下周內開放予公眾參觀，詳細了解項目資訊及優勢，相信可廣納當區客源。為配合發展商銷售，中原地產特設「澄天」專門店，並於今天(19日)隆重開幕禮，場面熱鬧。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「澄天」自命名後即引起市場關注，吸引大批買家致電查詢，市場反應甚佳。為配合項目銷售機遇，公司特意將金豐大廈分行打造成「澄天」專門店，提供項目最新資訊，同時設有項目一手專組精英，駐場為客人作詳細介紹及解答查詢，相信可廣泛吸納不同客源。