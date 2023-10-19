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地產
2023-10-19 16:42:14

香港仔新盤｜澄天展銷廳部署下周開放 中原地產特設專門店

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香港仔新盤｜澄天展銷廳部署下周開放 中原地產特設專門店

中原地產特意將金豐大廈分行打造成「澄天」專門店，提供項目最新資訊。

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」於周一(16)進行命名，並已上載售樓說明書，副主席楊政龍表示，項目設於英皇集團中心2樓的展銷廳已準備就緒，預計下周內開放予公眾參觀，詳細了解項目資訊及優勢，相信可廣納當區客源。為配合發展商銷售，中原地產特設「澄天」專門店，並於今天(19)隆重開幕禮，場面熱鬧。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「澄天」自命名後即引起市場關注，吸引大批買家致電查詢，市場反應甚佳。為配合項目銷售機遇，公司特意將金豐大廈分行打造成「澄天」專門店，提供項目最新資訊，同時設有項目一手專組精英，駐場為客人作詳細介紹及解答查詢，相信可廣泛吸納不同客源。

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香港仔新盤｜澄天展銷廳部署下周開放 中原地產特設專門店

為配合發展商銷售，中原地產特設「澄天」專門店，並於今天(19日)隆重開幕禮，場面熱鬧。

香港仔對上應市新盤追溯至14年前

他指出，香港仔為本港早期發展地區之一，現有不少舊式住宅大廈，根據中原樓市大數據，香港仔私人住宅落成年份集中於19701989年，佔區內整體私人住宅總存量逾8成，物業樓齡由3453年，自2009年更是未有新樓落成，即最對上一個推出的一手新盤已經要追溯至14年前位處香港仔大道的單幢豪宅。「澄天」作為新盤住宅項目，罕有度極高，位置優越，勢必引來市場追捧。加上，《施政報告》發表在即，市場憧憬政府會有減辣措施，屆時相信可進一步刺激潛在購買力。

中原地產西南區資深營業董事劉文勝表示，隨着「躍動港島南」計劃逐一落實以及多幢活化工廈相繼翻新入伙，港島南勢會發展為新興商貿區，潛力優厚。「澄天」可謂佔盡景觀及地理優勢，項目臨海而建，中高層單位享海景，位處港島南發展計劃核心區域，距離灣仔等傳統核心商業區亦只需1520分鐘車程，料獲港島上班族及區內分支家庭的青睞，租務絕對有保證。

澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025331日，樓花期長約17個月。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

香港仔新盤｜澄天展銷廳部署下周開放 中原地產特設專門店

「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙。(資料圖片)

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