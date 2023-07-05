香港樓市｜牛市不會重臨？施永青親自解畫

自今年初香港與內地恢復通關，上半年本地住宅市場較去年顯著好轉，惟最近一個月樓市氣氛轉靜。有本地傳媒引述中原集團創辦人施永青早前抱病出席集團內部會議時，分享個人對下半年樓市的看法，指他表明本港「牛市不會重臨」，樓價出現較大調整並非沒有可能，且憂慮有管理層要求增設分行，是對後市過分樂觀。 施永青接受本報採訪時表示，本港樓價自2003年反覆向上迄今已約20年，但所指的「牛市不會重臨」並非永遠，只是意指今年下半年。由於樓市目前正於高位徘徊，不過經濟復常程度並非如初期預計的持續有力，「同事見復常、通關以為個市好返，小陽春出現後寄望變真正復甦，但現實不是想像中咁好。」

缺乏實體經濟支持反彈 施永青指，現時樓市表現一定較去年好，但要再上升就有難度，「樓市反彈力度缺乏實體經濟支持所以停滯，下一步就要睇實體經濟數據是改善抑或轉差，加上好多不可控嘅變數，所以下半年保持審慎。」他認為，樓市需要在經濟良好的基礎上才會出現「牛市」。觀乎目前本港只得旅遊及零售業表現有好轉，要支撐GDP上升並不足夠，最重要的金融、專業服務、進出口貿易等範疇現時的復甦水平，仍與新冠肺炎疫情前有一定距離。若然整體經濟增長、對經濟上升的預期未能達到，投資者就會審慎。 政府仍然對樓市實施「辣招」，施永青坦言「政府仍然用辣招打擊緊地產，如果想樓價跌，依家已經得償所願，問題係樓價跌得太多會頂唔順，好多人包括政府會損失慘重。」他表示，香港是金融中心，理應對資金、投機表示歡迎，「金融中心係依靠投資者同炒家，你又要做，但『辣招』就打擊佢地，當佢哋係洪水猛獸，罪大惡極，人哋咪唔嚟囉，到你想叫返人哋嚟就好難。」