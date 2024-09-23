香港減息業主佳音！封頂息回落至3.875厘 每月供樓慳到幾多？

美國聯儲局落實大手減息，本港銀行亦提早啟動減息周期，有利本港企業經營及樓市交投。隨着銀行減P，令封頂息回落，市民供樓負擔得以減輕。現時樓按每借500萬元，每月可節省732元。

美國聯儲局4年來首度減息，宣布將聯邦基金基準利率下調0.5厘，並暗示年內再減息0.5厘。本港銀行意外跟隨，滙豐和中銀香港(2388)宣布減息0.25厘，最優惠利率(P)降至5.625厘；滙豐新利率水平已於上周五(20日)起生效，中銀香港則於今日(23日)起生效。

減息對香港而言是個大喜訊，隨着銀行減P，令封頂息回落，目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息(包括H按及P按)減至3.875厘(以市場H加1.3厘、封頂P減1.75厘(P為5.875厘)計，P下降0.25厘等於實際息率由4.125厘減至3.875厘)，市場預計今年美國減息幅度可達1厘，料今年底市場實際按息可逐步回落至3.75厘水平，供樓負擔有所減輕。