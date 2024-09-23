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2024-09-23 07:30:00

香港減息業主佳音！封頂息回落至3.875厘 每月供樓慳到幾多？

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香港減息業主佳音！封頂息回落至3.875厘 每月供樓慳到幾多？

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美國聯儲局落實大手減息，本港銀行亦提早啟動減息周期，有利本港企業經營及樓市交投。隨着銀行減P，令封頂息回落，市民供樓負擔得以減輕。現時樓按每借500萬元，每月可節省732元。

美國聯儲局4年來首度減息，宣布將聯邦基金基準利率下調0.5厘，並暗示年內再減息0.5厘。本港銀行意外跟隨，滙豐和中銀香港(2388)宣布減息0.25厘，最優惠利率(P)降至5.625厘；滙豐新利率水平已於上周五(20)起生效，中銀香港則於今日(23)起生效。

減息對香港而言是個大喜訊，隨着銀行減P，令封頂息回落，目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息(包括H按及P)減至3.875(以市場H1.3厘、封頂P1.75(P5.875)計，P下降0.25厘等於實際息率由4.125厘減至3.875)，市場預計今年美國減息幅度可達1厘，料今年底市場實際按息可逐步回落至3.75厘水平，供樓負擔有所減輕。

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以上周開價的元朗新盤「The YOHO Hub II」為例，入場單位第63A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價683.43萬元，向銀行承造七成按揭，分30年還款，減息前每月供款23,186元，減息後每月供款降至22,497元，每月節省689元。假設年底前息口減至3.75厘，月供進一步降至22,156元。

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