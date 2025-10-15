香港測量師學會大獎正式接受報名 簡介會吸引近40位業界人士出席

香港測量師學會（學會）宣布香港測量師學會大獎 2026（大獎）現正接受報名。測量師多年來在香港建築工程中擔當不可或缺的關鍵角色，不僅負責確保項目順利落實，更勇於創新，積極應對行業轉變與挑戰。這個每兩年一度的獎項旨在嘉許並展示測量師的傑出貢獻，同時藉此提升測量專業在社會的專業形象。是日舉辦的獎項簡介會吸引近40位業界人士出席，當中包括由行業領導和政府官員組成的專業評審團。

本年度大獎以「放眼未來：創新測量之道」為主題，旨在表彰測量師在面對不斷變化的發展需求時，如何以創意及專業精神靈活運用新技術，為項目帶來更多可能性和實際解決方案。大獎著重測量師將創新科技應用在成本管理、風險控制、資產管理與項目管理等範疇的突破與卓越 成就，推動行業高效與高質發展。「香港測量師學會卓越測量項目獎」將頒發給在所有金獎得 主中被評為整體質素最優秀的項目。