香港測量師學會研討會2025 邀請各界專業人士分享相關經驗觀

香港測量師學會建築測量組於10月17日假唯港薈酒店舉行研討會2025，主題為「塑造未來空間：文化內涵與身心福祉的融合之道」，旨在探討建築技術如何幫助文化傳承及帶來社會福祉。今屆研討會非常榮幸邀請到市區重建局行政總監蔡宏興先生，BBS，太平紳士擔任主禮嘉賓，並邀請來自政府部門、企業領袖、專家和學術界的專業人士就議題分享相關經驗和觀點。 建築測量專業於2025年聚焦探討如何透過建築技術結合嶄新科技，為社會帶來變革性進步及提升市民生活品質，配合政府的發展藍圖，將香港打造成更宜居的城市。隨著社區對於文娛場地及服務需求的增加，建築測量專業需要面對的挑戰亦變得更多元化。因此，建築測量組將研討會的主題定 為「塑造未來空間：文化內涵與身心福祉」，提供一個跨專業的經驗分享和啟發平台，激發討論。

市區重建局行政總監蔡宏興在研討會上表示，建築測量師的工作與市區重建緊密相關，建築技 術的進步能夠為重建計劃帶來更多啓發及可能性，為現時香港較舊的社區帶來活化和傳承。建築測量師需要掌握保育與創新之間的平衡，保留社區故事與記憶的同時融入新的元素和科技進步，充分發揮建築物的價值。

是次研討會邀請了八位橫跨政府、商界與業界的專業人士作為分享講者。第一部分，香港特別行政區政府建築署助理署長（物業事務）陳伯恒以「建築署豐富公共文化及康樂設施的理念與實踐」為題，分享了香港政府對於文娛康樂設施的設計理念心得。香港寶嘉建築有限公司設計副總監譚錦儀以「啟德郵輪碼頭 — 通往文化薈萃與城市福祉之門」為題，分享啟德郵輪碼頭如何通 過創新的設計與可持續發展策略，促進文化與城市福祉。香港特別行政區政府房屋署助理署長（屋邨管理）（三） 哈文慧透過「從建屋到建家 – 以人為本 共築幸福」主題，分享房屋設計與管理對於提升生活品質及幸福感的實際影響。玄建科技首席策略官李仲謙則以「數碼轉型‧工地 安全及文化保育雙贏」為題，分享數碼技術如何在建築工地中提升工人安全及實現文化保育雙贏。

第二部分，香港特別行政區政府 屋宇署副署長吳珮儀，太平紳士以「推動可持續建築環境的促進者」為題，闡述屋宇署如何透過靈活而務實的方式，促進創新建築設計及發展具標誌性的地標建築，並推動長者友善的建築環境設計。協興工程有限公司助理總經理（設計管理）劉偉基以「啟德體育園 一個全民共享的體育園，融合體育、娛樂與社區參與的盛事新焦點」為題，透過今年正式啟用的啟德體育園作為案例分析，分享建築技術對於加強社區參與的貢獻。最後，團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺以「塑造空間，豐富生活：公共政策如何影響建築環境」為題，分析公共政策如何落實於建築環境中，並探討政策在推動低碳社區發展與提升城市 活力方面的作用。

香港測量師學會會長梁志添測量師表示，在科技發展與城市建設步伐加快的背景下，建築環境不僅 是空間與技術的結晶，更是文化脈絡與社會福祉的承載。測量師作為城市建設與管理的關鍵專業， 應善用創新科技與數碼化工具，推動技術創新，並將專業知識轉化為公共福祉，塑造安全、便利、宜居的城市。他進一步指出，今年研討會主題涵蓋政策與管理、數碼科技運用、社區參與及歷史建 築活化等範疇，期望促進跨界協作，探索融合建築技術與文化傳承的可行方案。他感謝各與會者的支持，並相信講者的分享將為參與者帶來啟發，共同為香港建築測量業界的未來發展帶來新的機遇。

香港測量師學會建築測量組主席李海達測量師亦表示，建築測量師必須與時並進，掌握最新的科技 和技術，把握近年來的科技進步，並配合城市的發展願景，回應社區的活化需求，帶領香港打造更 宜居的城市，為香港的城市面貌與市民生活帶來正面影響。他相信，透過研討會，能夠聯同政府及商界專業人士攜手合作，共同塑造美好未來。 香港測量師學會建築測量師研討會2025籌備委員會主席李仲豪測量師在大會總結時表示，這次研討會充分地為跨界別人士提供不同領域的經驗心得交流平台，亦展現了建築測量專業如何以專業判斷、跨界合作與創新科技融合，回應城市轉型與公共福祉的需要。他感謝主禮嘉賓及各演講者作出寶貴分享，讓測量師充分發揮專業知識，繼續帶領香港建築環境發展。