馬鞍山小業主趕新盤登場前減價出貨 三房海景723萬獲承接｜二手市況

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山中心4座高層D室，實用面積約634方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西北，外望海景。單位放盤4個月，原叫價750萬元，累減27萬元或約3.6%，至723萬元沽出，呎價約11,404元。

胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位環境舒適，位置方便，即入市單位自用。據悉，原業主於2014年以419萬元買入單位，持貨約11年，是次易手帳面賺約56萬元，單位期內升值約13.4%。資料顯示，馬鞍山中心位於馬鞍山鞍駿街1號，1994年入伙，共有4座，提供1,048伙。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山中心4座中層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，議價後以475萬元易手，呎價約12,467元。

海柏花園兩房減價 6% 易手

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖稱，海柏花園錄得本月首宗成交，單位為2座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔。原開價約560萬元，最後減價34萬元或約6.1%，以526萬元沽出，呎價約13,350元。

胡耀祖說，新買家為上車客，見單位環境舒適，位置方便，即入市單位自用。據悉，原業主早於1997年以345萬元購入單位，持貨約28年，是次易手帳面獲利約181萬元，單位期內升值約52.5%。

資料顯示，海柏花園位於馬鞍山西沙路608號，1994年入伙，共有6座，提供1,102伙。