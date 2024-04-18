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地產
2024-04-18 11:48:16

馬鞍山恆安邨中層兩房 居二價190萬沽 26年升近9倍｜二手公屋成交

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馬鞍山公屋恆安邨錄兩房獲利成交，原業主持貨26年轉手，帳面賺逾170萬元離場。

馬鞍山公屋恆安邨錄兩房獲利成交，原業主持貨26年轉手，帳面賺逾170萬元離場。

馬鞍山恆安邨最新錄獲利成交。世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，該行新近促成恆安邨恆月樓(9)中層03室易手，單位實用面積443方呎，屬兩房一廳開則，座向東南，外望開揚山景。單位原叫價230萬元，放盤一個月，減價40萬元或減幅17.4%，獲買家以190萬元(居二市場價)承接，實用平均呎價4,289元。據了解，原業主早於19985月購入上址，當時作價僅19.4萬元(未補地價)，持貨約26年至今沽售，帳面賺170.6萬元，單位期內大幅升值約8.8倍。
即睇馬鞍山恆安邨放盤(HOUSE730)

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