二手樓交投轉旺，惟蝕讓成交持續，馬鞍山新港城最新錄損手成交。世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，該行新近促成新港城C座高層05室易手，單位實用面積513方呎，採三房兩廳間隔，座向北面望遠景。單位放盤4個月，最初叫價680萬元，近日微減10萬元，獲買家以670萬元承接，平均實用呎價13,060元。據了解，原業主於2021年3月才購入上址，當時作價790萬元，持貨3年沽售，帳面虧蝕120萬，跌幅15%；若連同使費計算，料實際損手約逾150萬元退場。
即睇馬鞍山新港城放盤(HOUSE730)
馬鞍山新港城高層三房670萬售出 原業主3年料實輸150萬｜二手蝕讓
二手樓交投轉旺，惟蝕讓成交持續，馬鞍山新港城最新錄損手成交。世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，該行新近促成新港城C座高層05室易手，單位實用面積513方呎，採三房兩廳間隔，座向北面望遠景。單位放盤4個月，最初叫價680萬元，近日微減10萬元，獲買家以670萬元承接，平均實用呎價13,060元。據了解，原業主於2021年3月才購入上址，當時作價790萬元，持貨3年沽售，帳面虧蝕120萬，跌幅15%；若連同使費計算，料實際損手約逾150萬元退場。