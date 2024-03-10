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地產
2024-03-10 15:36:52

馬鞍山新港城高層三房670萬售出 原業主3年料實輸150萬｜二手蝕讓

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馬鞍山新港城最新錄三房高層戶損手成交。

馬鞍山新港城最新錄三房高層戶損手成交。

二手樓交投轉旺，惟蝕讓成交持續，馬鞍山新港城最新錄損手成交。世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，該行新近促成新港城C座高層05室易手，單位實用面積513方呎，採三房兩廳間隔，座向北面望遠景。單位放盤4個月，最初叫價680萬元，近日微減10萬元，獲買家以670萬元承接，平均實用呎價13,060元。據了解，原業主於20213月才購入上址，當時作價790萬元，持貨3年沽售，帳面虧蝕120萬，跌幅15%；若連同使費計算，料實際損手約逾150萬元退場。
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