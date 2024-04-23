馬鞍山業主噩夢 迎海四房放盤年半劈價甩手 3年慘輸475萬｜二手蝕讓

二手市場交投稍為回落，業主損手賣樓情況持續出現，馬鞍山接連爆出大單位巨額蝕讓個案，最新輪到迎海，有四房業主放盤一年半大劈價近24%終甩手，惟入市3年埋單帳輸475萬元離場。 世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，迎海4期迎海．駿岸7座低層A室，實用面積約1,452方呎，四房雙套兩廳間隔，坐向西南望海景。單位放盤長達一年半，初期叫價2,700萬元，最終大劈642萬元或約23.8%，至2,058萬元沽出，呎價約14,174元。 據了解，原業主於2021年以2,533萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面損失475萬元，物業期內貶值約18.8%。

峻源四房 4 年蒸發 427 萬 同區另一屋苑峻源日前錄得一宗四房蝕讓成交，世紀21奇豐物業新港城中心區域經理莊瑞生稱，屋苑1座高層A室，實用面積約1,615方呎，屬四房大單位間隔，坐向東面，望西貢全海景。原業主叫價4,200萬元放售單位，放盤僅一星期，經議價後大幅劈價767萬元或約18.3%，至3,433萬元沽出，呎價約21,257元。 據了解，原業主於2020年以3,860萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面大幅虧損427萬元，物業期內貶值約11.1%。