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地產
2024-04-10 12:11:36

馬鞍山泓碧本月「開齋」見紅 一房戶原業主5年損手77萬｜二手蝕讓

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馬鞍山泓碧本月錄首宗二手成交，屬蝕讓個案。

馬鞍山泓碧本月錄首宗二手成交，屬蝕讓個案。

一房細價樓蝕讓成交頻生。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，撤辣後，整體樓市交投向好，馬鞍山區本月至今暫錄約27宗二手成交，與上月同期相若，其中馬鞍山泓碧本月錄首宗買賣，單位為5座中層E室，實用面積309方呎，採一房間隔，原開價約550萬元，日前議價後以520萬元易手，實用平均呎價16,828元。據了解，新買家為用家，原業主則於2019年以597萬元購入單位，持貨約5年轉手，帳面蝕讓約77萬元離場，蝕幅約12.9%；若計及使費，實際損手料約逾100萬元離場。
即睇馬鞍山泓碧放盤(HOUSE730)

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