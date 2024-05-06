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地產
2024-05-06 12:00:00

馬鞍山迎濤灣三房730萬售出 14年升值逾三球｜二手樓成交

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馬鞍山迎濤灣低層園池景套三房戶，最新以730萬易手，14年升值逾300萬元。

馬鞍山迎濤灣低層園池景套三房戶，最新以730萬易手，14年升值逾300萬元。

一手新盤帶動下，樓市整體交投氣氛向好。中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山區本月至暫錄約15宗二手成交，與上月同期相若，其中迎濤灣本月暫錄2宗。屋苑最新錄得2座低層A室，單位建築面積953方呎，實用面積729方呎，採三房連套房間隔，景觀望園景及池景。單位原本開價約760萬元放盤，現減價30萬元，獲用家以730萬元承接，折合平均實用呎價10,014元。據了解，原業主於2010年以約423萬元買入上述單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利307萬元，單位期內升值約72.6%
即睇馬鞍山迎濤灣放盤(HOUSE730)

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