鄰近港鐵馬鞍山站、華懋旗下屋苑迎濤灣，近日錄海景戶蝕讓成交。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，新近錄得迎濤灣2座低層H室成交，單位實用面積734方呎，採三房兩廳間隔，座向西北，享有海景。單位放盤半年，原叫價850萬元，現減價32萬元，以818萬元易手，減幅3.8%，平均實用呎價11,144元。據了解，原業主買入上述單位接近4年，於2020年5月買入價為960萬元，現帳面虧蝕142萬元，期內跌幅近15%；如計及使費，料實際損手約180萬元離場。
即睇馬鞍山迎濤灣放盤(HOUSE730)
馬鞍山迎濤灣海景三房 放盤半年818萬沽 近4年跌15%｜二手蝕讓
鄰近港鐵馬鞍山站、華懋旗下屋苑迎濤灣，近日錄海景戶蝕讓成交。世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，新近錄得迎濤灣2座低層H室成交，單位實用面積734方呎，採三房兩廳間隔，座向西北，享有海景。單位放盤半年，原叫價850萬元，現減價32萬元，以818萬元易手，減幅3.8%，平均實用呎價11,144元。據了解，原業主買入上述單位接近4年，於2020年5月買入價為960萬元，現帳面虧蝕142萬元，期內跌幅近15%；如計及使費，料實際損手約180萬元離場。