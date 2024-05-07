馬鞍山銀湖‧天峰最新獲用家入市兩房，原業主持貨8年帳賺188萬元離場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市交投氣氛持續正面，馬鞍山區本月暫錄約18宗成交，與上月同期相若，其中銀湖‧天峰佔約2宗，屋苑最新錄1座中層E室易手，單位建築面積729方呎，實用面積554方呎，採兩房間隔，日前議價後以768萬元沽出，實用平均呎價13,863元。據了解，新買家為用家，原業主則於2016年以580萬元購入上述單位，持貨約8年轉手，帳面獲利約188萬元離場，賺幅約32.4%。
即睇馬鞍山銀湖‧天峰放盤(House730)
馬鞍山銀湖‧天峰兩房768萬沽 8年帳升188萬｜二手樓成交
馬鞍山銀湖‧天峰最新獲用家入市兩房，原業主持貨8年帳賺188萬元離場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，樓市交投氣氛持續正面，馬鞍山區本月暫錄約18宗成交，與上月同期相若，其中銀湖‧天峰佔約2宗，屋苑最新錄1座中層E室易手，單位建築面積729方呎，實用面積554方呎，採兩房間隔，日前議價後以768萬元沽出，實用平均呎價13,863元。據了解，新買家為用家，原業主則於2016年以580萬元購入上述單位，持貨約8年轉手，帳面獲利約188萬元離場，賺幅約32.4%。