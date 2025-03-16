高臨單日沽5伙 套現近7000萬｜佐敦新盤

「高臨」自去年5月推售以來，累售198伙，套現逾17億元。

資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」昨日(15日)推售餘下標準單位，即日有5伙獲認購，實用面積由377至707方呎，涵蓋兩房及三房單位，成交價介乎799.4萬至1,995.1萬元，合共套現6,956.6萬元。

資本策略地產執行董事何樂輝指出，買家加快入市步伐，售出單位中包括A1座29樓A室，實用面積707方呎，成交價1,995.1萬元，呎價約28,219元，反映買家對市區優質項目的殷切需求，相信隨樓市利好消息浮現，優質項目將「買一間少一間」。

「高臨」早前推出全新優惠「高臨置業三重禮遇」，包括新「高臨」買家及其提名人可享管理費優惠、買家購入實用面積400方呎以上的標準單位，可獲得「代繳印花稅」優惠、及「高端人才付款計劃」新增折扣優惠等，助買家輕鬆入市。