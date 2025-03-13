高臨平台特色戶招標售出 呎價逾2.8萬｜佐敦新盤

市區新盤特色戶受買家追捧，資本策略地產(497)旗下佐敦「高臨」今日(13日)以招標形式售出1伙平台特色單位，為A2座12樓A室，實用面積508方呎，外連130方呎平台，成交價1,431.6萬元，呎價約28,181元。單位前臨項目天際綠洲會所CLUB TOPSIDE，可享開揚天際綠洲泳池LAKE of BLISS景緻及城市天際線。 資本策略地產執行董事何樂輝指，「高臨」特色單位罕有，深受買家歡迎，連同天際特色大宅在內，項目的特色單位僅餘5伙，而同類型的平台特色戶尚餘2伙，同享開揚之天際綠洲會所景緻。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目住宅全數均為中高層或以上單位及高空會所「CLUB TOPSIDE」設區內罕有天際綠洲泳池連室內外雙健身室。