高臨開價｜中原陳永傑：較同區二手有近兩成折讓 租金回報料達4厘

較同區半新盤 本木二手低20.7% 陳永傑續指，樓市本月至今暫錄逾1,400宗一手成交，雖較上月同期跌60%，但本月一手新盤以推售豪宅為主，成交金額達212億，較上月同期跌33%。本周六(27日)將有全新豪宅盤開售，料進一步推高一手成交總額，全月一手成交金額有機會創新高，全月一手宗數料可達2500宗。樓市徹辣後繼續健康發展，相信美國未踏入減息周期，發展商開價仍會保持克制以增加項目競爭力，料五一黃金周樓市交投活躍。 據代理資料顯示，同區半新盤如本木近期成交呎價約24,462元，「高臨」首張價單折實平均呎價低約20.7%，至於二手屋苑港景峯近期成交呎價約20,525元，「高臨」仍低約5.5%。而較珀·軒近期成交呎價17,097元，「高臨」則高出約13.4%。

「高臨」首張價單最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室，一房間隔，實用面積269方呎，折實售價479.3萬元，折實呎價17,818元。至於兩房最低售價單位為A1座18樓E室，實用面積378方呎，折實售價705.4萬元，折實呎價18,661元。三房最低售價為A2座15樓A室，實用面積545方呎，折實售價1,149.5萬元，折實呎價21,092元。 「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。