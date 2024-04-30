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地產
2024-04-30 16:20:27

高臨首輪暫超額逾13倍 利嘉閣地產特設項目旗艦店｜佐敦新盤

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高臨首輪暫超額逾13倍 利嘉閣地產特設項目旗艦店｜佐敦新盤

利嘉閣地產為配合發展商銷售策略，特別於尖沙咀開設「高臨」旗艦店。

資本策略地產(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」落實本周五(53)進行首輪銷售，將以價單形式推售104伙，以最高15%折扣計算，折實入場價479.3萬元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目截止今日(30)累收近1,500票，超額認購逾13倍，首輪截票時間為本周四(52)下午3時。

資本策略地產副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，入票人士中大手客暫錄得約10組，最大手買家有意購入45伙作投資之用。

利嘉閣地產為配合發展商銷售策略，特別於尖沙咀開設「高臨」旗艦店。利嘉閣地產總裁廖偉強指，該行票源中內地客佔約20%30%，項目亦受投資客追捧，預計入伙後呎租可達60元至80元，租金回報約4厘。他續指，現時撤辣效應持續，本月一手成交仍錄1,800宗，相信「五一黃金周」能吸引內地買家來港置業。

高臨首輪暫錄超額逾13倍 利嘉閣地產特設項目旗艦店｜佐敦新盤

「高臨」截止今日(30日)累收近1,500票，超額認購逾13倍，首輪截票時間為本周四(5月2日)下午3時。(林俊源攝)

另外，「高臨」於本周五推出6伙連平台單位以每日招標形式出售，包括A1座12樓H及J室，以及A2座12樓A、E、F及G室，招標時間為由上午11時至下午2時，招標期至今年5月31日。

「高臨」位於佐敦彌敦道350號，分為相連的A1及A2座，提供259伙，實用面積由232至1,589方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為2025年12月31日。項目示範單位設於尖沙咀河內道的K11 Art Mall，提供兩個示範單位予公眾參觀。

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