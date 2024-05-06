高資產人士撤辣後置業意欲提升 花旗：今年樓價難樂觀看跌一成｜樓市點睇

全面撤辣釋放樓市購買力，花旗香港於今年4月就撤辣後，對本港市民的置業意向進行調查發現，500名受訪者中，約62%認為撤辣後入市意欲有所上升，而認為沒有影響及意欲下降的受訪者則分別佔約32%及5%。
是次調查的500名受訪者中，其中200名為高資產受訪者、即流動資產達150萬元或以上，有72%表示撤辣後置業意欲更高，只有6%表示在「撒辣」後置業意欲下降。與一般受訪者相比，撒辣後富裕人士更願意購買物業作為投資，佔約46%，其次是為子女置業佔約34%和收租佔約25%。
調查顯示，全數受訪者中，有約48%認為撤辣後是更好的入市時機，同時約38%認為撤辣前後入市時機沒有分別；至於高資產受訪者中，則有約50%認為現在是更好置業時機，約40%認為撤辣沒有任何影響。
另外，持有物業的富裕受訪者中，約62%表示現在比撒辣前更有興趣換樓，只有約3%表示不太感興趣。在所有已撤銷的「辣招」當中，最多富裕受訪者留意到「額外印花稅」(SSD，約65%)及「買家印花稅」(BSD，約61%)。
料年內減息共4次 每次0.25厘
展望樓價走勢，約54%、62%和57%的高資產受訪者預計未來6、12和24個月樓價將會上升；而約31%、21%和26%受訪者認為同期樓價將維持不變。只有約13%、16%和15%認為樓價將在未來6、12和24個月內下降。
花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊表示，撤辣刺激置業需求，3月份樓市交投大升逾六成，反映港人及非永久居民的買樓意欲提高。不過她指出，礙於目前息仍然高企，加上一手庫存數目仍高，令今年樓價走勢難以樂觀，估計今年全年樓價將下跌10%。她續指，待樓按息率回落至3厘水平，樓價才可見支持，預期最快2025年後樓按息率才有望回落至3厘水平。至於該行分析員最新預計美國聯儲局有機會於今年7月起減息，年內有機會減息4次，每次下調0.25厘，但估計本港銀行年內未必會下調銀行最優惠利率(P)。
花旗該項調查是於4月以網上問卷形式進行，調查對象為500名年齡21至60歲，家庭月入至少4萬元的本港居民，其中200人的流動資產逾150萬元。