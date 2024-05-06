高資產人士撤辣後置業意欲提升 花旗：今年樓價難樂觀看跌一成｜樓市點睇

李貴莊表示，500名受訪者中，約62%認為撤辣後入市意欲有所上升，而認為沒有影響及意欲下降的受訪者則分別佔約32%及5%。

全面撤辣釋放樓市購買力，花旗香港於今年4月就撤辣後，對本港市民的置業意向進行調查發現，500名受訪者中，約62%認為撤辣後入市意欲有所上升，而認為沒有影響及意欲下降的受訪者則分別佔約32%及5%。

是次調查的500名受訪者中，其中200名為高資產受訪者、即流動資產達150萬元或以上，有72%表示撤辣後置業意欲更高，只有6%表示在「撒辣」後置業意欲下降。與一般受訪者相比，撒辣後富裕人士更願意購買物業作為投資，佔約46%，其次是為子女置業佔約34%和收租佔約25%。

調查顯示，全數受訪者中，有約48%認為撤辣後是更好的入市時機，同時約38%認為撤辣前後入市時機沒有分別；至於高資產受訪者中，則有約50%認為現在是更好置業時機，約40%認為撤辣沒有任何影響。

另外，持有物業的富裕受訪者中，約62%表示現在比撒辣前更有興趣換樓，只有約3%表示不太感興趣。﻿﻿在所有已撤銷的「辣招」當中，最多富裕受訪者留意到「額外印花稅」(SSD，約65%)及「買家印花稅」(BSD，約61%)。