鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

凱玥自月初進行命名後，今日(15日)開通項目網站，同時上載售樓說明書。(資料圖片)

據項目樓書顯示，凱玥由6座住宅大樓組成，標準樓層採一梯2伙布局，單位實用面積介乎1,393至9,663方呎，涵蓋三房至五房間隔。上述所提及的面積最大單位，3座29及30樓A室複式戶，實用面積9,663方呎，連876方呎平台及546方呎天台，採五房五套間隔，當中四間睡房設有衣帽間。單位另設書房、四間儲物房、家庭廳，私人電梯大堂等。

車位與住戶比例高於 1 比 1

另外，項目提供311個住客車位，車位與住戶比例高於1比1。值得留意，項目的業主需負責檢查、保養和進行一切有關維持、維修及保養該地段及保留範圍內現有海堤的必要工程，其費用及開支由發展項目的業主承擔。

龍光集團銷售及市場總監高藹華早前表示，凱玥為市場罕有的戶戶實用面積逾千呎的大型豪宅項目，已取得滿意紙，即將以現樓形式應市，預計有機會短期內開售。

合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶則稱，項目由多個著名國際設計團隊的藝術大師打造，與淺水灣、深水灣、壽臣山享有同一遼濶海景景致，戶戶向南的分層現樓大宅，為同區近10年來稀有供應。