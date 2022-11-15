熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2022-11-15 21:55:12

鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

分享：
鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

港島區全新盤出擊，龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作的鴨脷洲凱玥自月初進行命名後，今日(15)開通項目網站，同時上載售樓說明書。全盤提供295伙，當中焦點落在實用面積達9,663方呎的1伙「巨無霸」分層複式單位，屬全盤面積最大單位，料可躋身全港最大面積分層戶之列。

鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

凱玥自月初進行命名後，今日(15日)開通項目網站，同時上載售樓說明書。(資料圖片)

據項目樓書顯示，凱玥由6座住宅大樓組成，標準樓層採一梯2伙布局，單位實用面積介乎1,3939,663方呎，涵蓋三房至五房間隔。上述所提及的面積最大單位，32930A室複式戶，實用面積9,663方呎，連876方呎平台及546方呎天台，採五房五套間隔，當中四間睡房設有衣帽間。單位另設書房、四間儲物房、家庭廳，私人電梯大堂等。

鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！ 鴨脷洲新盤｜凱玥樓書出爐 9663方呎複式單位成焦點！

車位與住戶比例高於11

另外，項目提供311個住客車位，車位與住戶比例高於11。值得留意，項目的業主需負責檢查、保養和進行一切有關維持、維修及保養該地段及保留範圍內現有海堤的必要工程，其費用及開支由發展項目的業主承擔。

龍光集團銷售及市場總監高藹華早前表示，凱玥為市場罕有的戶戶實用面積逾千呎的大型豪宅項目，已取得滿意紙，即將以現樓形式應市，預計有機會短期內開售。

合景泰富集團市場及營銷總監楊麗汶則稱，項目由多個著名國際設計團隊的藝術大師打造，與淺水灣、深水灣、壽臣山享有同一遼濶海景景致，戶戶向南的分層現樓大宅，為同區近10年來稀有供應。

地皮2017年以168.6億成交 曾為本港最貴地王

翻查資料，凱玥地皮由龍光集團及合景泰富於20172月底以約168.6億元投得，曾成為本港歷來最貴地王，每方呎樓面地價達22,118元。當時市場估計落成後單位每方呎售價約3.2萬元，特色戶及洋房每方呎售價逾4.5萬元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受