鴨脷洲新盤｜弦岸夥中原推置業按揭優惠 另醫護人員買家可獲贈旅遊禮劵

莊士中國(298)鴨脷洲「弦岸」上周二(13日)公布首張價單，涉及50伙，以120天現金付款計劃提供最高16%折扣優惠計，折實售價由531.9萬元起，折實平均呎價26,862元。為配合發展商的銷售部署，中原按揭及中原地產特別為中原「弦岸」客戶呈獻置業按揭優惠，另外首10名經中原地產購入該盤的醫護人員及直系親屬買家，可獲贈價值12.8萬元旅遊禮劵。

王美鳳：高回贈抵銷按息支出有實質作用

中原按揭董事總經理王美鳳公布，為「弦岸」買家呈獻【弦岸Aruna置業按揭優惠】，按揭成數高達九成，全期按息低至H加1.3厘，實際按息以封頂息計低至3.5厘，屬巿面最優惠的按息水平，特高現金回贈高達2.8%，按揭年期長達30年，並享有mortgage-link 按揭存款相連戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息，此計劃之慳息及抗加息效果顯著，讓客戶享有巿面最優惠的按揭息率及條款，置業更有預算。

王美鳳指出，銀行對按揭業務取態正面積極，令今年目前按揭現金回贈增至高達2.8%，屬巿場18年來新高，500萬元貸款額計可獲14萬元回贈，有助於於抵銷按息支出。弦岸首批單位折實售價約531.9萬至875.4萬，以875.4萬元單位計算，承造按揭的現金回贈金額高達14萬元，用現金回贈扣減利息開支(以目前利率3.5厘及30年期計)，首年利息開支由27.3萬元減少至13.3萬元，可見銀行提供高回贈對抵銷按息支出有實質作用。(*現金回贈以六成按揭及現行貸款額上限計)