麥當勞賣舖｜元朗大馬路萬呎巨舖逾7738萬沽 38年升值7倍

美資麥當勞集團早前以公開招標形式將8個位於香港黃金地段、附帶麥當勞長期租約的零售物業放售，總市值涉約12億元。據悉於9月中截標，並出現首宗成交。位於元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，屬單邊舖位，以7,738.8萬元沽出，以總面積11,059方呎計算，呎價約6,998元。
資料顯示，麥當勞於1987年11月以931.855萬元購入，一直自用迄今，持貨達38年，帳面獲利逾6,806.9萬元或約7.3倍。
2016年簽訂20年超長租約期
上述舖位於2016年12月內部轉讓至MCD REAL PROPERTIES LIMITED，同時由MCDONALD'S RESTAURANTS(HONG KONG) LIMITED承租，簽訂長達20年超長租約期，租期至2036年12月。
新買家享逾7厘租金回報
是次成交舖位的麥當勞為24小時營業，據悉舖位現時租金約46萬元，以最新成交價計算，新買家可享租金回報約7.1厘。
至於舖位新買家為ACC INVESTMENT LIMITED，其公司董事包括葉沃達，為ADP 五方集團創辦人之一，該集團持有Q-Pets和紅蘿蔔兩大寵物用品連鎖店，惟該集團於2023年已被捷成集團收購。
尖沙咀星光行舖最大 涉約1.9萬呎
是次麥當勞集團放售的8間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山等地區，舖位建築面積介乎約6,800至19,000方呎不等，當中面積最大屬尖沙咀星光行地下連地庫約1.5萬方呎。至於物業組合整體出租率達100%，將以連租約形式出售。據了解，該集團目前在港持有約23間商舖，消息指打算「一件不留」，會分階段出售所有商舖。
麥當勞總公司當時回覆傳媒查詢時指，位於芝加哥的麥當勞總公司，會定時審視並優化其物業組合，計劃出售數個位於香港的物業，但餐廳營運不會受到影響。
麥當勞強調將繼續致力發展香港市場，並在香港麥當勞成立50周年之際，攜手舉辦一系列慶祝活動，期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。