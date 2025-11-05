麥當勞賣舖｜元朗大馬路萬呎巨舖逾7738萬沽 38年升值7倍

麥當勞元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓以7,738.8萬元沽出，以總面積11,059方呎計算，呎價約6,998元。(am730記者攝)

美資麥當勞集團早前以公開招標形式將8個位於香港黃金地段、附帶麥當勞長期租約的零售物業放售，總市值涉約12億元。據悉於9月中截標，並出現首宗成交。位於元朗青山公路元朗段99至109號元朗貿易中心地下5號舖連1及2樓，屬單邊舖位，以7,738.8萬元沽出，以總面積11,059方呎計算，呎價約6,998元。

資料顯示，麥當勞於1987年11月以931.855萬元購入，一直自用迄今，持貨達38年，帳面獲利逾6,806.9萬元或約7.3倍。

2016年簽訂20年超長租約期

上述舖位於2016年12月內部轉讓至MCD REAL PROPERTIES LIMITED，同時由MCDONALD'S RESTAURANTS(HONG KONG) LIMITED承租，簽訂長達20年超長租約期，租期至2036年12月。