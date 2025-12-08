麥當勞賣舖｜大角咀舖7238萬售出 逾一個月沽5間套現逾3.7億

美資麥當勞集團早前以公開招標形式將8個位於香港、附帶麥當勞長期租約的零售物業放售，總市值涉約12億元。最新售出位於大角咀道97至105號地下及1樓舖，面積約7,384方呎，上月底以7,238萬元售出，呎價約9,802元。綜合市場資訊，麥當勞在一個月多內連沽5個舖位，合共套現逾3.7億元。
據悉，上述舖位目前以月租約43.9萬元租予麥當勞，料新買家享近7.3厘租金回報。至於麥當勞總公司早於1988年以約1,860萬元購入舖位，持貨約37年，現售出帳面大幅獲利約5,378萬元或近2.9倍。
慈雲山舖3800萬賣出 新買家為「台灣張」
至於麥當勞集團此前亦售出慈雲山毓華街68至72號萬年戲院大廈地下1號舖，面積約5,397方呎，於上月以3,800萬元連租約沽出，呎價約7,041元，較早前市場估值約5,000萬元為低。
據悉，新買家滙霆有限公司（UNITED RAY LIMITED），其公司董事為資深投資者、有「台灣張」之稱的張彥緒。該舖位目前月租約22.7萬元，料新買家享近7.2厘租金回報。資料顯示，麥當勞於1993年以約2,100萬元購入上述舖位，持貨約32年，現轉售帳面賺約1,700萬元或81%。
綜合市場資訊，麥當勞集團於今年7月份宣布放售旗下舖位資產，首階段推出的8個自用舖位，自10月初起，約一個多月已成功售出5個，套現超過3.7億元，包括元朗、西環、旺角、慈雲山及大角咀。