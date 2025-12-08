麥當勞賣舖｜大角咀舖7238萬售出 逾一個月沽5間套現逾3.7億

美資麥當勞集團早前以公開招標形式將8個位於香港、附帶麥當勞長期租約的零售物業放售，總市值涉約12億元。最新售出位於大角咀道97至105號地下及1樓舖，面積約7,384方呎，上月底以7,238萬元售出，呎價約9,802元。綜合市場資訊，麥當勞在一個月多內連沽5個舖位，合共套現逾3.7億元。

據悉，上述舖位目前以月租約43.9萬元租予麥當勞，料新買家享近7.3厘租金回報。至於麥當勞總公司早於1988年以約1,860萬元購入舖位，持貨約37年，現售出帳面大幅獲利約5,378萬元或近2.9倍。