黃光耀3年擲半億投資舖市 最新再買基隆街舖位

原業主為前美聯物業執行董事郭應龍，於2021年以1,680萬元入市，持貨約3年，現轉手帳面虧損80萬元或約4.8%。

市場消息指，深水埗基隆樓地下D、E及F三相連舖位，面積約855方呎，以約1,600萬元成交，呎價約1.87萬元。據悉，新買家為會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，該舖位位於基隆街及白楊街交界，現由潮洲菜館「和昌潮味館」以每月近5萬元承租，按最新成交價計算，回報率近3.8厘。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀自2021年起涉足舖市，據報最新斥資約1,600萬元買入基隆街舖位，租金回報料近3.8厘，惟原業主持貨3年，現轉手帳面虧損近半成離場。

黃光耀：位處民生地段 回報合理

黃光耀表示，是次入市主要由於該舖位屬有質素的租戶租用，並透露自己曾光顧該食肆，認為生意穩定，且位處民生地段，認為租金回報合理。

翻查資料，是次屬他第二度入市同地段舖位，於2022年以1,900萬元購入太子基隆街2至16號華寶樓地下2號舖，面積約850方呎。當時他看好基隆街成文青店舖新集中地，有投資潛力，笑言看好該地段「今日羅素街、明日基隆街」。

此外，黃光耀在2021年斥1,720萬元購入北角渣華道8號威邦商業中心地下7號舖，面積約450方呎；即3年間累計斥約5,220萬元入市3個舖位。