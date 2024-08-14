黃竹坑南匯廣場車位及金來工廈一籃子單位 銀主放售涉資共3521萬

近年政府著力推展「躍動港島南」，黃竹坑迅速轉型成集商業、居住、創意及消閒玩樂於一身的新型商貿區，不少企業於黃竹坑物色性價比較高的工商廈單位，致區內工商廈需求量明顯增加；同時，區內大型商場The Southside正式開幕，帶旺黃竹坑區人氣。最新由宏安以銀主身份正式委託中原(工商舖)作獨家代理，負責旗下相鄰兩物業黃竹坑寫字樓南匯廣場車位及金來工業大廈一籃子單位，涉資共約3,521萬元，叫價較市價低5至10%，當中南匯廣場B座單位近1,000方呎單位率先以約490萬元易手。

叫價較市價低 5% 至 10% 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次代理的推售物業分為兩部分，第一部分為黃竹坑業興街11號南匯廣場單位及2樓9個私家車位。當中位於南匯廣場B座10樓18室經已率先售出，該單位建築面積約945方呎，成交價約490萬元，平均呎價約5,185元；至於每個車位的意向售價約為121.9萬元。 另一部分則為黃竹坑業勤街35號金來工業大廈，涉及1座共7個單位，分別為5樓I室，10樓H室，14樓O室，20樓N及P室，25樓B室及L室，皆連天台。7個工廈單位的建築面積從377至687方呎不等，當中14樓O室將以連租約形式出售外，其他單位則以現狀交吉形式出售。單位叫價由198萬至320萬元不等，物業以獨立或一併形式出售，靈活度高。

梁錦和指出，南匯廣場車位及金來工業大廈車位屬相鄰物業。金來工業大廈設有4部載貨升降機及2部載客升降機，地下設有停車場，今次放售的單位均為區內罕有細面積單位，可作工場及貨倉；而南匯廣場則由A及B兩座相連式大樓組成，1至2樓為私家車停車場，5至33樓則為寫字樓樓層，物業由大昌物業管理有限公司負責日常管理，設有公眾貨運停車場，可停泊大型貨車，容納客貨量高，於區內罕有，使企業頻繁經貿往來銜接得更流暢。同時，區內車位配套亦供不應求，是次推出的南匯廣場車位更為矜罕。

梁錦和稱，是次放售單位及車位臨近地鐵站，地理位置極為優越，物業位處區內交通網絡交匯點，僅3分鐘步程即可直達港鐵黃竹坑站及大型購物中心The Southside。黃竹坑離香港主要核心商業區只有兩站之距，數分鐘車程直達香港核心商業區，為頻繁商務交流提供更大靈活度，帶動區內物業價值上漲。 與此同時，在「躍動港島南」有利因素下，政府計劃將香港仔海旁的魚類批發市場發展成新一代旅遊景點，黃竹坑躍升香港新興商業區，為鄰近企業解決辦公和工商空間需求量急增的問題。梁氏補充，鑑於區內發展前景愈趨蓬勃，物業投資價值顯著，加上是次項目可以獨立或一併形式出售，吸引度大增。