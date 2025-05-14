黃竹坑建德工業大廈低層連租約單位放售 意向價2250萬｜工廈市況

政府持續積極推動「躍動港島南」計劃，透過活化工廈2.0政策加速黃竹坑區內舊式工廈轉型，令黃竹坑逐漸發展轉型為新商圈，具重建價值的工廈物業被看高一線。有業主將持貨多年的黃竹坑道26號低層單位以連租約形式放售，意向價約2,250萬元，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，新買家可購入作中長線投資。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次放售項目位於黃竹坑黃竹坑道26號建德工業大廈5樓A室單位，面積約3,750方呎，叫價約2,250萬港元，平均呎價約6,000元。單位面向樓景，配有普通裝修，現由迷你倉每月以約4.25萬元租用。
梁錦和指出，發展商及財團對區內重建項目持續投入資金，鄰近的黃竹坑道52號工廈業權於去年8月以底價約7.28億元成交，並於年底獲屋宇署批准重建，不僅展現政府積極活化黃竹坑的決心，亦反映發展商及財團對區內舊工廈投資的信心。他續指，建德工業大廈於1972年落成，至今樓齡已屆53年，相信為區內較高重建價值的工廈。
梁錦和稱，該單位原業主於2018年以約2,438萬元入市，持貨約7年，一直作長線收租之用。翻查記錄顯示，建德工業大廈向來以用家及長線投資者為主，同幢物業向來較少買賣成交，最近一宗成交要追溯至2018年，該單位為6樓A室，面積相若為3,750方呎，同樣以約2,438萬元易手，平均呎價約6,500元。反觀是次業主叫價相對克制，而由於黃竹坑區規劃重建持續進行，區內工廈未來重建價值日高，相信能於短時間內獲用家及投資者垂青。