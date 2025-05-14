黃竹坑建德工業大廈低層連租約單位放售 意向價2250萬｜工廈市況

建德工業大廈於1972年落成，至今樓齡已屆53年，相信為區內較高重建價值的工廈。(中原工商舖提供)

政府持續積極推動「躍動港島南」計劃，透過活化工廈2.0政策加速黃竹坑區內舊式工廈轉型，令黃竹坑逐漸發展轉型為新商圈，具重建價值的工廈物業被看高一線。有業主將持貨多年的黃竹坑道26號低層單位以連租約形式放售，意向價約2,250萬元，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，新買家可購入作中長線投資。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，是次放售項目位於黃竹坑黃竹坑道26號建德工業大廈5樓A室單位，面積約3,750方呎，叫價約2,250萬港元，平均呎價約6,000元。單位面向樓景，配有普通裝修，現由迷你倉每月以約4.25萬元租用。