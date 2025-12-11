黃竹坑指標商廈需求日濃 南匯廣場高層三相連戶出售 意向價1500萬｜商廈市況

商廈市場氣氛轉趨熾熱，港島區更見連錄多宗寫字樓矚目成交，帶動整體商廈交投回升；同時，與金鐘兩站之距的黃竹坑區亦獲個別用家入市，有業主看準近期港島區商廈市況，趁勢放售港島黃竹坑知名商廈南匯廣場高層三相連海景單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理，意向價約1,500萬元。

新買家可享近 4 厘租金回報

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售物業位於黃竹坑南匯廣場A座33樓12，15及16室三相連單位，樓面面積合共約2,870方呎，現以連租約形式出售，物業全包月租約49,000元，叫價約1,500萬元，平均呎價約5,226元，新買家可享近4厘租金回報。原業主早於2015年以約642.5萬元以平均呎價約2,239元買入上述三個單位，持貨約10年；若以意向價計算，預計帳面升值逾1.3倍。