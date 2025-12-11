黃竹坑指標商廈需求日濃 南匯廣場高層三相連戶出售 意向價1500萬｜商廈市況

商廈市場氣氛轉趨熾熱，港島區更見連錄多宗寫字樓矚目成交，帶動整體商廈交投回升；同時，與金鐘兩站之距的黃竹坑區亦獲個別用家入市，有業主看準近期港島區商廈市況，趁勢放售港島黃竹坑知名商廈南匯廣場高層三相連海景單位，並委託中原(工商舖)作獨家代理，意向價約1,500萬元。
新買家可享近4厘租金回報
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售物業位於黃竹坑南匯廣場A座33樓12，15及16室三相連單位，樓面面積合共約2,870方呎，現以連租約形式出售，物業全包月租約49,000元，叫價約1,500萬元，平均呎價約5,226元，新買家可享近4厘租金回報。原業主早於2015年以約642.5萬元以平均呎價約2,239元買入上述三個單位，持貨約10年；若以意向價計算，預計帳面升值逾1.3倍。
陳權威指出，是次放售的三相連單位位於物業高層戶，單位間隔四正實用，擁優質坐向，屬極高層單邊開揚戶，景觀無遮擋，可享深灣及香港仔灣遼闊海景，於區內極為罕有。同時，該單位亦具備樓底特高、樓面承重高達5kPa，空間靈活性強的優勢，極適合用作攝影棚、陳列室、健身室、醫療美容、創科實驗室等高回報行業，租客需求穩定。由於單位矜罕性高，租金抗跌力亦勝於傳統一般寫字樓物業，對比同等級之商廈，南匯廣場A座的高層海景貨源更顯稀缺。
陳權威稱，南匯廣場交通方便，可提供充足停車位，方便用戶使用，並設有多層公眾貨運停車場，可容納大型貨車，便利租客及自用人士出入。大廈鄰近黃竹坑港鐵站，僅數分鐘車程可連接港島金鐘，附近亦有多條巴士線途經，往來港九新界便利。陳權威補充，黃竹坑為港島南新興商業樞紐，周邊毗鄰THE SOUTHSIDE、創協坊、環匯廣場及The Hub等多個新甲級商廈，具協同效應。陳氏認為，是次放售的三相連單位兼具高回報及靈活用途，加上在近期港島區優質寫字樓氣氛不俗情況下推出市場，進一步利好南匯廣場的租賣表現；同時，今次單位地理位置優越，加上坐擁開揚景觀，屬市面上矜罕物業，加上連租約出售，相信將可吸引中長線投資客關注。