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地產
2024-01-21 23:13:23

黃竹坑揚海一房「撻訂貨」948萬重售 較兩年多前平近19%｜新盤成交

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黃竹坑揚海一房「撻訂貨」948萬重售 較兩年多前平近19%｜新盤成交

「揚海」於上周三(17日)連錄3伙買家撻訂個案，發展商安排該3伙於周日(21日)重新發售。(資料圖片)

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」於上周三(17)連錄3伙買家撻訂個案，發展商安排該3伙於周日(21)重新發售，順利沽出1伙，為第2A28E室，實用面積341方呎，一房間隔，成交價948.66萬元，呎價約27,820元，買家採用「360天現金優惠付款計劃」入市。

翻查資料，上述成交單位此前於20219月以1,168.12萬元售出，意味相隔約2年多後，造價低219.46萬元或約18.8%。不過，新買家採用的「360天現金優惠付款計劃」可獲樓價9%折扣，折扣率多於上一手買家採用的「180天備用一按貸款付款計劃」樓價5.5%折扣。

3伙撻訂買家恐損失364萬

至於另外2伙於上周三錄得撻訂的單位，包括第2B8F室，實用面積343方呎，一房間隔，原於20219月以1,171.3萬元售出，呎價約34,149元；另第1A22C室，實用面積524方呎，兩房間隔，亦於20219月以1,890.93萬元成交，呎價約36,086元。上述2伙買家均採用「建築期付款計劃」入市，料遭沒收10%訂金，分別涉資約117.13萬及約189.09萬元。連同前述的第2A28E室，買家恐損失5%訂金、約58.41萬元計算，3伙撻訂單位買家合共損失約364.63萬元。

即睇黃竹坑揚海最新資訊 (House730)

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