黃竹坑新盤｜港島南岸海盈山先推4A期 提供432伙 標準戶涉一房至三房

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」今日(27日)上載售樓說明書，並率先介紹第4A期單位戶型分布，市場預計有機會短期內推售。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，海盈山將分為兩期發展，會率先推出第4A期應市，涉及第2A及2B座，提供432伙。標準單位佔416伙，間隔涵蓋一房至三房，合共7種戶型，實用面積介乎389至915方呎；另設16伙連花園或天台特色單位，實用面積介乎351至1,847方呎，最大單位採四房間隔。
展銷廳及示範單位將於短期內開放
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，海盈山已加快銷售步伐，展銷廳及示範單位亦將於短期內開放予傳媒及公眾參觀，單位定價會參考南區豪宅及鐵路上蓋項目，實際推售時間將稍後公布。他續指，項目由著名建築及設計團隊LWK + PARTNERS梁黃顧建築師(香港)事務所打造，項目設計靈感來自南區的山脈和海岸線，整體設計配合項目地理位置優勢，在建築規劃、外型設計、室內裝修、以至選料及配套方面亦花盡心思，務求打造出既優雅舒適且兼具地標式建築的優質豪宅。
梁黃顧建築師(香港)事務所創始人及董事總經理梁鵬程介紹項目建築稱，海盈山的設計無論於空間布局或外觀細節均以流線為主導，流暢地帶動人流的同時，亦借喻山林中流水穿梭的意象，與方方正正的寫字樓形成對比。外觀設計及細節方面，兩者均取材自山林水景之各種形態；而建築所選取的材料，無論質感、紋理、色調配襯都貼近大自然、優雅、大方和耐看，務求與整體「自然、和諧」的創作方向一致呼應。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。