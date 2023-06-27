黃竹坑新盤｜港島南岸海盈山先推4A期 提供432伙 標準戶涉一房至三房

湯耀宗(中)指，海盈山已加快銷售步伐，展銷廳及示範單位亦將於短期內開放予傳媒及公眾參觀。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」今日(27日)上載售樓說明書，並率先介紹第4A期單位戶型分布，市場預計有機會短期內推售。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，海盈山將分為兩期發展，會率先推出第4A期應市，涉及第2A及2B座，提供432伙。標準單位佔416伙，間隔涵蓋一房至三房，合共7種戶型，實用面積介乎389至915方呎；另設16伙連花園或天台特色單位，實用面積介乎351至1,847方呎，最大單位採四房間隔。

展銷廳及示範單位將於短期內開放

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，海盈山已加快銷售步伐，展銷廳及示範單位亦將於短期內開放予傳媒及公眾參觀，單位定價會參考南區豪宅及鐵路上蓋項目，實際推售時間將稍後公布。他續指，項目由著名建築及設計團隊LWK + PARTNERS梁黃顧建築師(香港)事務所打造，項目設計靈感來自南區的山脈和海岸線，整體設計配合項目地理位置優勢，在建築規劃、外型設計、室內裝修、以至選料及配套方面亦花盡心思，務求打造出既優雅舒適且兼具地標式建築的優質豪宅。