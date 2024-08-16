黃竹坑甲廈宏基匯一籃子單位放售 總面積達6.36萬呎｜多圖

是次出售項目為港島南罕有全新甲級地標式商廈，由宏基資本發展並於2021年落成，樓高27層，距離黃竹坑港鐵站僅約3分鐘步程。宏基匯由日本六本木JERDE大師設計，地下至1樓為入口大堂，2至5樓作零售用途，6至29樓則為寫字樓用途。物業每層樓高約4.75米，空間感十足，間格靈活多變，用途廣泛。大廈提供3部載客電梯及1部消防電梯，同時地庫設備三層停車場，方便駕駛人士前往。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部資深董事鮑珏鍵表示，是次放售的樓面分布於宏基匯各樓層，單位面積由分層單位約747方呎，至全層樓面約6,187方呎，其中更包括物業的最高四層，總建築面積達63,687方呎。是次出售物業更配備28個私家車位及4個電單車位，在黃竹坑區內商廈實屬罕有。

宏基匯為區內首屈一指的高規格寫字樓及商業項目，早前拆售的樓層成交價已達每方呎13,000元，加上區內的獨特地理優勢，預期不少買家會看好物業的升值潛力，是次放售將不乏實力買家出價洽購作自用及長線投資。