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2023-11-21 21:12:32

黃竹坑站揚海增最高折扣率及設現金回贈 部分單位變相減價23%｜新盤動態

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黃竹坑站揚海增最高折扣率及設現金回贈 部分單位變相減價23%｜新盤動態

黃竹坑站揚海增最高折扣率及設現金回贈 部分單位變相減價23%｜新盤動態

港島南鐵路新盤輪住增加優惠促銷，由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」今日(21)更新價單，包括新增照售價減9%的「360天現金優惠付款計劃」，較原本價單的「180天現金優惠付款計劃」最多照售價減8%，增加1%優惠折扣；另「四線匯聚」4%折扣優惠、「The Southside 購物玩樂」4%折扣優惠，以及部分折扣優惠上調1%4%，令折扣率由原來的20%，大幅增至33%

新價單取消建築期付款計劃

發展商是次新增提前完成交易現金回贈，簽署臨時買賣合約日期後180日內完成交易，可獲8%現金回贈。此外，新價單取消建築期及建築期備用一按貸款付款計劃，提供「360天現金優惠付款計劃」及「180天備用一按貸款付款計劃」外，並新推出的「180天『012』一按貸款付款計劃」，貸款額最高為樓價85%，一按揭貸款年期最長為3年，首年免息，第2年為定息1厘，第3年為定息2厘。

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三房扣除優惠及回贈後大減逾660

6號價單中第2B37C室為例子，實用面積749方呎，三房間隔，價單定價3,601.1萬元，修改價單前折實售價為2,880.88萬元，更新後折實售價降至約2,412.74萬元，實際減價468.14萬元或約16.2%。若提前付清樓價享有8%現金回贈，實際樓價約2,219.72萬元，變相大幅減價661.16萬元或約23%

「晉環」上月「減辣」當日劈價三成促銷

事實上，上月25日《施政報告》為樓市「減辣」之際，由路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」修改價單，個別單位劈價最多三成促銷，如今相隔不足一個月，另一期數亦跟隨「減價」步伐。「晉環」上月29日開售11伙，即日全數沽清，總成交金額逾1億元。

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