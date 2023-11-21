黃竹坑站揚海增最高折扣率及設現金回贈 部分單位變相減價23%｜新盤動態

港島南鐵路新盤輪住增加優惠促銷，由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」今日(21日)更新價單，包括新增照售價減9%的「360天現金優惠付款計劃」，較原本價單的「180天現金優惠付款計劃」最多照售價減8%，增加1%優惠折扣；另「四線匯聚」4%折扣優惠、「The Southside 購物玩樂」4%折扣優惠，以及部分折扣優惠上調1%至4%，令折扣率由原來的20%，大幅增至33%。

新價單取消建築期付款計劃

發展商是次新增提前完成交易現金回贈，簽署臨時買賣合約日期後180日內完成交易，可獲8%現金回贈。此外，新價單取消建築期及建築期備用一按貸款付款計劃，提供「360天現金優惠付款計劃」及「180天備用一按貸款付款計劃」外，並新推出的「180天『012』一按貸款付款計劃」，貸款額最高為樓價85%，一按揭貸款年期最長為3年，首年免息，第2年為定息1厘，第3年為定息2厘。