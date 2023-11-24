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地產
2023-11-24 08:15:00

黃竹坑站晉環連錄2伙終止交易 買家共損失超過「3球」｜新盤撻訂

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黃竹坑站晉環連錄2伙終止交易 買家共損失超過「3球」｜新盤撻訂

「晉環」下周一(27日)推售20伙，當中會以價單形式發售2伙曾經撻訂單位。(資料圖片)

新盤買家撻訂潮持續，由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」周四(23)連錄2伙撻訂個案，料買家合共損失訂金近301.8萬元；而兩宗成交涉及金額約6,035萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位包括2B28A室，實用面積856方呎，三房間隔，於20215月以2,973.9萬元成交，呎價約34,742元；另1伙為2B12A室，同為實用面積856方呎三房，亦於20215月以3,061.1萬元售出，呎價約35,761元。上述2伙最新顯示已終止買賣合約，料遭發展商沒收5%訂金，分別涉資約148.7萬元及約153.1萬元，合共遭殺訂近301.8萬元。

下周一開售20

發展商同日立即上載全新銷售安排，落實下周一(27)推售20伙，當中會以價單形式發售2伙曾經撻訂單位，分別為2A39C室，實用面積728方呎，三房間隔；以及2B36C室，實用面積639方呎，三房間隔。另18伙則於同日起以招標形式發售，招標期至明年229日。

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上月曾現單日9宗撻訂 共殺訂近1600

「晉環」上月底就曾出現單日連錄9宗撻訂個案，涉及金額接近1.6億元。9伙撻訂單位均於20215月簽署買賣合約，成交價介乎1,402.5萬元至1,846.2萬元，呎價介乎28,799元至37,051元，總成交金額近1.6億元。全數單位於1020日終止買賣合約，料各買家損失樓價10%的訂金，發展商合共殺訂約1,598.6萬元。

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