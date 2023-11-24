黃竹坑站晉環連錄2伙終止交易 買家共損失超過「3球」｜新盤撻訂

「晉環」下周一(27日)推售20伙，當中會以價單形式發售2伙曾經撻訂單位。(資料圖片)

新盤買家撻訂潮持續，由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」周四(23日)連錄2伙撻訂個案，料買家合共損失訂金近301.8萬元；而兩宗成交涉及金額約6,035萬元。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位包括2B座28樓A室，實用面積856方呎，三房間隔，於2021年5月以2,973.9萬元成交，呎價約34,742元；另1伙為2B座12樓A室，同為實用面積856方呎三房，亦於2021年5月以3,061.1萬元售出，呎價約35,761元。上述2伙最新顯示已終止買賣合約，料遭發展商沒收5%訂金，分別涉資約148.7萬元及約153.1萬元，合共遭殺訂近301.8萬元。