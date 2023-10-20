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地產
2023-10-20 15:15:11

黃蜂香港9000萬購一籃子車位 利嘉閣：反映「租車連車位」生意前景看俏

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黃蜂香港9000萬購一籃子車位 利嘉閣：反映「租車連車位」生意前景看俏

黃蜂香港新近落實以9,000萬元向第一集團購入位於荃灣及長沙灣一籃子共35個車位。

利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，黃蜂香港新近落實以9,000萬元向第一集團購入位於荃灣及長沙灣一籃子共35個車位。該批車位分布於荃灣國際企業中心三期及長沙灣東方國際大廈，預計此項成交將進一步鞏固買家的租車業務優勢，以及幫助他們把握拓展新業務的機遇。

荃灣及長沙灣等地區車位長期供不應求

朱亮恒指，近年香港新興租車業務，為喜愛或有需要駕車的人士帶來多樣性選擇，但泊位問題仍是不少駕車人士一大煩惱，因此租車公司亦積極發展「租車連車位」服務，回應市場需求。是次黃蜂香港透過購入一籃子車位，可以確保有足夠車位供應，在激烈的市場競爭中佔據優勢。事實上，在荃灣及長沙灣等地區，車位長期供不應求，黃蜂香港擁有一籃子自置車位，自然可以為其客戶提供更佳的租車體驗，同時亦反映這類「租車連車位」業務大有可為，業界勢將投放更多資源，積極發展。

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黃蜂香港：是次購置車位計劃總投資額逾1

黃蜂財務總監鄧國潮表示，此項投資正反映公司對於市場需求的敏銳洞察力。近年汽車租賃行業的競爭愈發激烈，由於客戶往往都追求租便利和無煩惱的租車體驗，因此，公司希望通過購置車位，加強推動「租車連車位計劃」，同時亦可作為一項具增值潛力的物業投資。他又指出，是次的購置車位計劃總投資額逾1億元。

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