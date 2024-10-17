黃金海灣．意嵐加推70伙 折實價230萬起 個別單位加價6%｜屯門新盤

《施政報告》出爐後一手氣氛升溫，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(17日)加推第5號價單，涉及70伙，扣除最高12%折扣，折實售價由230.1萬元起，折實呎價由9,626元起，折實平均呎價11,336元。 旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，新價單個別單位價錢調整約5%至6%，最快下周進行新一輪銷售，將考慮設有大手安排。他稱，新一份《施政報告》公布不少樓市措施，預期可吸引更多投資客入市，對市場有幫助，加上減息周期及內地推出「組合拳」，相信市場會向好。

迄今售出 368 伙 旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，新加推的5號價單涵蓋22伙開放式、20伙一房、6伙一房連衣帽間單位、18伙兩房單位及4伙三房單位，實用面積由182至653方呎。扣除最高12%折扣後，單位折實售價由230.1萬至387.9萬元，折實呎價介乎9,626元至13,637元。 最低售價單位為第5B座21樓K室，開放式間隔，實用面積206方呎，折實售價230.1萬元，折實呎價11,170元。最低呎價單位為第5A座5樓E室，兩房間隔，實用面積439方呎，折實售價422.6萬元，折實呎價9,626元。 辜錦波續稱，項目迄今售出368伙，套現逾12.6億元，平均成交呎價約11,000元。