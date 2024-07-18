黃金海灣．意嵐夥中原送開售日首10名買家旅遊禮券 總值8.8萬｜新盤優惠

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。中原地產全力部署，特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送出專屬置業優惠。
中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，於開售日經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」的首10名買家，可獲贈8,800元旅遊禮券，優惠總值合共8.8萬元，優惠先到先得，送完即止。
7月一手成交料達1500宗
陳忠浩續指，7月份一手市場再次升溫，市區新盤熱賣，可見市場其實不缺購買力，只是買家等待低價才入市。今次屯門「黃金海灣．意嵐」，發展商開價極具誠意，入場費低見「1字頭」，本周六首輪發售188伙當中，更有一半單位折實價低於300萬元，這口價其它新盤及二手市場根本難以匹敵，相信首輪銷售定會「一Q清枱」。
另外，陳忠浩料約有25%客人打算購入作長線投資，項目呎租料可達約40元，租金回報料約4.5厘水平。近日美國聯儲局減息預期升溫，一旦減息，勢必對本港樓市帶來正面作用，樓價有望止跌回升。最近不少買家加快出動趁低吸納，預計一手市場將持續暢旺，7月一手成交量料可達1,500宗水平。
「意嵐」提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。項目提供58個住宅停車位。預計關鍵日期為2025年11月21日。