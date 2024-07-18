黃金海灣．意嵐夥中原送開售日首10名買家旅遊禮券 總值8.8萬｜新盤優惠

於開售日經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」的首10名買家，可獲贈8,800元旅遊禮券。

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。中原地產全力部署，特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送出專屬置業優惠。

中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，於開售日經中原地產購入「黃金海灣．意嵐」的首10名買家，可獲贈8,800元旅遊禮券，優惠總值合共8.8萬元，優惠先到先得，送完即止。