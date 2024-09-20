黃金海灣‧意嵐夥利嘉閣送首5名買家北海道雙人機酒套餐 總值最高11.9萬｜新盤優惠

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」自公布推出以來，一直備受買家追捧。美國聯儲局落實減息，勢刺激本港樓市交投，適逢十一國慶臨近，利嘉閣地產特別為「黃金海灣‧意嵐」買家送上「日本北海道雙人5日4夜機票+酒店」，總值最高達11.9萬元。 利嘉閣地產新界區董事鄭健糧表示，利嘉閣地產特別呈獻全新置業優惠，即日(20日)起至下月30日期間，凡透過利嘉閣地產購買「黃金海灣‧意嵐」一手住宅單位首5名買家，皆可獲贈「日本北海道雙人5日4夜機票+酒店」，開放式及一房單位買家可獲約8,800元的優惠，兩房單位買家則可獲約13,800元的優惠，而三房或以上單位買家則可獲約23,800元的優惠，優惠總值最高約119,000元。

他續指，「黃金海灣‧意嵐」地點優越，位處屯門中低密度地區，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，一望無際海景盡入眼簾，盡享寫意生活。除了被美景環抱之外，項目亦坐擁時尚消閒熱點，例如黃金海岸商場、馳名的三聖墟海鮮場等等；住客亦可暢行屯門市中心龐大購物消閒商圈。此外，項目位處港深雙城中央點，坐擁南北通行優勢，約30分鐘車程到達中環及深圳灣口岸等主要地方，實踐中港半小時生活圈，往來香港與內地暢通無阻，因此，項目深受本港及內地買家的青睞。