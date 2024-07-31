黃金海灣．意嵐提價5%加推139伙 折實均呎11813元 周日第三輪開賣｜屯門新盤

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」經過兩輪銷售後沽出超過300伙，銷情不俗，最新今日(31日)加推第4號價單，涉及139伙，維持最高折扣12%，折實售價由223.4萬元起，折實平均呎價約11,813元，與上張3號價單相比，高約5%。發展商同時公布項目銷售安排，將於周日(8月4日)進行第三輪銷售，出售新價單全數139伙。 據4號價單顯示，今批單位涵蓋65伙開放式、36伙一房、33伙兩房及5伙三房單位，實用面積介乎182至767方呎。單位定價由253.9萬至1,129.1萬元，呎價介乎10,987元至16,117元。

折實價「 2 字頭」單位涉 4 伙 扣除最高折扣12%後，單位折實售價由223.4萬至993.6萬元，當中折實售價為「2字頭」單位有4伙；折實呎價介乎9,670元至14,182元。入場單位為5B座9樓H室，實用面積183方呎，連66方呎平台，開放式間隔，折實售價223.4萬元，折實呎價12,209元。 至於第三輪銷售安排，將於周日以先到先得形式發售139伙。