新盤低價推售策略繼續見效，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第1期「意嵐」於首輪發售188伙成功開紅盤後，昨日(27日)展開次輪推售139伙，據成交紀錄冊顯示，即日售出119伙，佔可供發售單位逾85%，其中三房單位全數被揀選；而項目在8日內合共售出307伙，市場預計發展商短期內再度加推單位應市。 富媽媽 買兩房先作收租 日後讓女兒入住學獨立 「意嵐」以銀碼細作招徠，雖然次輪銷售入場價已不見「1字頭」，但仍吸引向隅客、投資客入市。其中現居於沙田區的李太斥資近500萬元購入1伙兩房單位，認為該盤「價錢直頭抵」，首輪已有入票但未能中籤。她透露，單位將寫女兒Abbey名下，Abbey之前在鄰近的哈羅香港國際學校讀書，目前在英國留學，現時回港放暑假，鍾情該區環境，現入市先作收租之用，待女兒日後畢業回港後會「交返層樓」予她入住，學習獨立。

外區客斥 6 球買 2 伙開放式收租 睇好學生租務市場 另外，買家劉先生斥資約600萬元購入2伙開放式單位作投資之用，表示項目「呎價平，單位售價亦平」，而地理位置方便，加上附近有國際學校、高等院校，睇好學生租務市場。他透露，自己現居住其他區，本身持有物業，認為目前樓價回落，租金回報屬可接受水平。