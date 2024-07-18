黃金海灣．意嵐首輪截收逾7660票 超額認購逾39倍｜屯門新盤

今個周末有全新盤開售，旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」於周六(20日)進行首輪銷售，以價單形式開賣188伙，折實售價由184.2萬元起。項目今日(18日)截票，經點算後共接獲逾7,660票，超額認購逾39倍，反應熱烈。

該盤首輪發售單位涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。以折實售價計算，當中一半單位低於300萬元。

發售當日共設三個時段揀樓，分別為S組、A組及B組，當中S組為指定公司員工組別，以先到先得形式優先揀樓；A 組及B組分別以抽籤形式發售，A組買家須購買2伙至5伙單位或至少購買1伙指定三房單位，B組買家須購買1伙至2伙單位。