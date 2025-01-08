黃金海灣．珀岸首日收逾800票 超購認購逾5倍｜屯門新盤

該盤今日(8日)起接受認購登記，截至晚上8時共收逾800票，以首張價單128伙計算，超額認購逾5倍。據現場所見，中午及下班時間不少準買家排隊等候進入示範單位，售樓處人氣甚旺；發展商透露項目最快下周公布銷售安排。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」周二(7日)公布首張價單，涉及128伙，提供最高12%折扣，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實平均呎價9,788元，較去年7月推出的第1期「意嵐」首批9,988元低約2%。

「黃金海灣．珀岸」首批包括36伙開放式、57伙一房、30伙兩房及5伙三房，實用面積304至 651方呎，折實價242.2萬元至656萬元，折實呎價7,941至12,040元。入場單位為第2座5樓H室，開放式間隔，實用面積305方呎，折實呎價7,941元。

首張價單提供5種付款方法，當中新推出的「150天現金優惠付款計劃」，買家可享價值成交金額2%的「租客有禮」現金回贈優惠。首張價單扣除最高12%折扣及星級開放式單位的「星級傢俬」折扣優惠，扣減6萬元後計算，當中31伙開放式及22伙一房低於300萬元，佔比合共超過四成。