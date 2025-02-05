龍年樓市回顧｜近八成CCL屋苑報跌 邊個跑贏大市勁升20%？

樓價一年平過一年，新盤接連低價開售影響下，拖累去年龍年二手樓價再跌近5%。據中原地產統計，全港逾百個藍籌屋苑，樓價自2021年牛年歷史高位至今回落逾兩成，個別屋苑更跌近四成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，龍年最後一周報138.53點，以低於140點告終，與2023年兔年最後一周145.12點比較，跌4.5%，為繼2022年虎年及2023年兔年分別跌15%及8%後，二手樓價連跌3年，創2002年馬年後、22年最長跌市。
回顧龍年，藍籌屋苑樓價跌多過升。143個CCL成分屋苑之中，多達113個屋苑錄得跌幅，比例近八成，跌幅達一成以上的屋苑有28個，或近兩成；跌幅達兩成的，也有2個，分別是大潭陽明山莊及元朗蝶翠峰，跌幅26.4%及0.7%。
九龍站凱旋門逆市升兩成
不過，龍年仍有25個屋苑跑贏大市，呎價較兔年逆市升0.4%至20%；當中九龍站凱旋門表現最佳，呎價由28,271元升至33,920元，勁升20%；其次是元朗Yoho Town及西灣河鯉景灣，升9.5%及7.7%。
陳永傑稱，目前樓價與牛年歷史高位185.93點(年末點數)比較，短短3年累挫25%，很多屋苑樓價已打「七折、八折」，多達101個CCL屋苑累積跌幅達20%以上，主要為細價上車盤；跌幅30%以上，更有26個。
荃威花園累跌近四成
其中荃灣荃威花園龍年最後一周的呎價僅6,929元，比兔年8,564元低19%，更較牛年11,045元低37.3%，成全港樓價跌幅最大藍籌屋苑。其次為屯門大興花園和青衣青怡花園，呎價跌至7,736及10,310元，較牛年回落36.9%及35.4%。
大潭豪宅陽明山莊牛年呎價高見32,976元，兔年跌至29,173元，龍年再降至21,481元，累瀉34.9%，跌幅計成全港豪宅之冠。
呎價失守1萬元屋苑數目按年倍增
另一方面，陳永傑表示，隨着樓價回落，多個藍籌屋苑呎價陸續失守1萬元，龍年增至26個，較免年12個增加1.2倍。翻查紀錄，牛市樓市處於「大牛市」時，呎價1萬元內的屋苑是「零」，當時呎價最平屋苑為屯門香港黃金海岸，呎價10,558元。
抗跌力最高3個屋苑均為豪宅
陳永傑說，過去幾年香港樓市受到多方面因素影響，包括息口、疫情及經濟復甦緩慢等；而政府推出的資助房屋政策，如白居二增加配額及居屋供應不絕，對細價樓打擊最大；豪宅則供應少及人才來港，抗跌力較強。
事實上，全港抗跌力最高的3個屋苑，均為豪宅，包括中半山地利根德閣、嘉富麗苑及九龍站凱旋門，樓價由高位計，只跌7.4%至12.7%。
陳永傑：蛇年樓價看升5%至10%
展望後市，陳永傑預計，蛇年發展商仍以去庫存為主，以平均每月約1,500宗成交計，上半年一手料約9,000宗成交；美國持續減息下，購買力陸續釋放，料帶動樓市見底回升，蛇年樓價料升5%至10%，過去樓價跌幅較大的屋苑，具追落後條件。