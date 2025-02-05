龍年樓市回顧｜近八成CCL屋苑報跌 邊個跑贏大市勁升20%？

樓價一年平過一年，新盤接連低價開售影響下，拖累去年龍年二手樓價再跌近5%。據中原地產統計，全港逾百個藍籌屋苑，樓價自2021年牛年歷史高位至今回落逾兩成，個別屋苑更跌近四成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，龍年最後一周報138.53點，以低於140點告終，與2023年兔年最後一周145.12點比較，跌4.5%，為繼2022年虎年及2023年兔年分別跌15%及8%後，二手樓價連跌3年，創2002年馬年後、22年最長跌市。

回顧龍年，藍籌屋苑樓價跌多過升。143個CCL成分屋苑之中，多達113個屋苑錄得跌幅，比例近八成，跌幅達一成以上的屋苑有28個，或近兩成；跌幅達兩成的，也有2個，分別是大潭陽明山莊及元朗蝶翠峰，跌幅26.4%及0.7%。

九龍站凱旋門逆市升兩成

不過，龍年仍有25個屋苑跑贏大市，呎價較兔年逆市升0.4%至20%；當中九龍站凱旋門表現最佳，呎價由28,271元升至33,920元，勁升20%；其次是元朗Yoho Town及西灣河鯉景灣，升9.5%及7.7%。