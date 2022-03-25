【住得好】裝修應否買第三者保險？

所有人都想自己的裝修工程順順利利，遇到有交帶、價錢公道及交貨質素佳的好師傅。但意外就是意料之外，裝修涉及不同工序，難免有一定的危險性及複雜性，有經驗的師傅亦會發生意外，最怕事件引起的巨額賠償要自己承擔。
好師傅裝修平台曾遇到一個案例，在裝修工程期間，裝修師傅不小心鑿穿了單位的鹹水喉，碰巧當時大廈及鄰近的區域因維修工程而暫停鹹水供應，所以當下裝修師傅亦沒有發現鑿穿了單位的鹹水喉。
最終戶主發現單位內大部份的地板都浸過鹹水，有部份鹹水更已滲漏至下層單位，更被樓下單位業主索償，今次事件師傅亦知道事件是自己大意而引起，最終由自己承擔絕大部份的賠償費用。不幸中的大幸是鹹水並沒有流進大廈的升降機，因為鹹水浸壞升降機的零件，賠償額有機會要數十萬甚至過百萬元計算。
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裝修意外難以避免，為免發生意外而要獨力面對巨額的賠償（例如如果上述鑿穿鹹水喉浸壞大廈升降機），裝修時就緊記要購買第三者保險。第三者保險指因意外而造成第三者的損失，業主被追究的法律責任，第三者保險是自願性質，業主可以選擇投保與否。
但提一提這類保險一般都會有「墊底費」，亦即投保人必須要自己負擔墊底費金額，超出墊底費才由保險公司承擔，但亦有效減低發生重大賠償意外的風險，一般而言最基本的第三者保險計劃，保障金額由500萬至3,000萬元不等，保費則根據保額而定，通常由千多元起。好師傅建議讀者日後裝修時，最好購買第三者保險，避免他人受工程意外而蒙受巨額損失。