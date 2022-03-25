【住得好】裝修應否買第三者保險？

所有人都想自己的裝修工程順順利利，遇到有交帶、價錢公道及交貨質素佳的好師傅。但意外就是意料之外，裝修涉及不同工序，難免有一定的危險性及複雜性，有經驗的師傅亦會發生意外，最怕事件引起的巨額賠償要自己承擔。

好師傅裝修平台曾遇到一個案例，在裝修工程期間，裝修師傅不小心鑿穿了單位的鹹水喉，碰巧當時大廈及鄰近的區域因維修工程而暫停鹹水供應，所以當下裝修師傅亦沒有發現鑿穿了單位的鹹水喉。