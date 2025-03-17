「四叔」李兆基山頂皇宮屋 最新租值逾2560萬全港最貴 應繳差餉料290萬

近年住宅租金持續上揚，本港多位超級富豪持有的豪宅物業，租值亦有所上升。據差餉物業估價署資料指，由恒地「四叔」李兆基及其家族持有自住的山頂白加道35號「李氏皇宮」，於2025/26年度應課差餉租值合共達2560.8萬元，連升兩年兼連續5年蟬聯全港「租值王」寶座。若以現時累進差餉機制計算，「李氏皇宮」未來一年料將繳付差餉近290萬元。

「李氏皇宮」由3幢洋房及停車場組成，據差估署最新公布2025/26年度應課差餉租值資料指，該超級豪宅1、2、 3號屋及停車場的應課差餉租值合共2,560.8萬元，按年升2.8%，當中洋房最新租值分別介乎792萬至888萬元，連同停車場，租值接近2022/23年度的高位2,646.2萬元，並再度成為全港「租值王」。而另一位超級富豪、長和系創辦人李嘉誠，其深水灣79號大宅，最新租值不變，維持927.6萬元，按年持平。