「小巴大王」馬亞木家族放售上環南島商業大廈 意向呎價6500元｜工廈市況

港島區商廈買賣交投氣氛熾熱，灣仔中國華融大廈全幢早前以約11.6億元易手，同區馬來西亞大廈全幢亦獲財團以約13億元洽購，而港島區多幢指標商廈如力寶中心、美國銀行中心等亦先後錄得逾億元成交。在眾多大手寫字樓買賣個案帶動下，港島區商廈交投正盛，資深投資者「小巴大王」馬亞木家族亦趁勢放售旗下的上環南島商業大廈兩層寫字樓全層，並委託中原(工商舖)作獨家代理銷售事宜，涉及意向價共約4,760萬元，呎價約6,500元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次獨家代理放售的項目為上環皇后大道中359至361號南島商業大廈7樓及14樓全層，每層面積約3,662方呎，業主叫價每層約2,380萬元，兩層合共約4,760萬元，可一併或獨立交易，呎價約6,500元，將以交吉形式出售，準買家可分層或一併形式購入。