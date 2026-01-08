「小巴大王」馬亞木家族放售上環南島商業大廈 意向呎價6500元｜工廈市況

港島區商廈買賣交投氣氛熾熱，灣仔中國華融大廈全幢早前以約11.6億元易手，同區馬來西亞大廈全幢亦獲財團以約13億元洽購，而港島區多幢指標商廈如力寶中心、美國銀行中心等亦先後錄得逾億元成交。在眾多大手寫字樓買賣個案帶動下，港島區商廈交投正盛，資深投資者「小巴大王」馬亞木家族亦趁勢放售旗下的上環南島商業大廈兩層寫字樓全層，並委託中原(工商舖)作獨家代理銷售事宜，涉及意向價共約4,760萬元，呎價約6,500元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次獨家代理放售的項目為上環皇后大道中359至361號南島商業大廈7樓及14樓全層，每層面積約3,662方呎，業主叫價每層約2,380萬元，兩層合共約4,760萬元，可一併或獨立交易，呎價約6,500元，將以交吉形式出售，準買家可分層或一併形式購入。
謝氏補充，項目位置優越，距離上環港鐵站僅數分鐘步程，附近亦有巴士、小巴及電車站，交通便利；同時鄰近港澳碼頭，可方便有跨境工作需求的企業往返澳門及大灣區。此外，南島商業大廈樓高21層，其中 4至21樓為寫字樓，備有3部升降機出入方便，而全層物業亦為該區罕見，實用度、靈活度及私隱度相對更高，用家可按需要規劃室內空間，相當適合中小企、醫療行業、教育機構及宗教團體進駐。
謝氏續稱，受惠於多個港島區指標商廈買賣成交帶動，上環區商廈先後錄得多宗全層單位易手個案，如上環德輔道西壹號5樓全層，面積約2,685方呎，於去年7月以約2,000萬元成交，呎價約7,448元，另一宗成交於去年1月成交，該物業為上環東協商業大廈21樓全層，面積約1,936方呎，以約1,800萬元易手，呎價約9,297元，以及上環昌生商業大廈7樓全層，面積約1,974方呎，於前年12月錄得，成交價約1,208萬元，呎價6,120元。反映區內商廈全層單位有價有市，是次獨家代理物業的叫價亦符合市場預期合理價。