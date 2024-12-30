二手交投氣氛淡靜，不過仍有娛樂圈相關人士成功沽貨獲利離場。藝人蘇麗珊(Cecilia)男友施韋洛售出東涌昇薈一個三房套單位，帳面獲利超過240萬元或25%離場。

據悉，昇薈9座中層A室，實用面積約1,159方呎，三房一套連儲物室間隔，於本月中以1,228萬元易手，呎價約10,505元。施韋洛於2015年以983.66萬元一手購入單位，持貨約9年，現轉售帳面獲利244.34萬元，物業期內升值約24.8%。翻查資料，上址對落兩層A室，實用面積同約1,159方呎，今年4月以1,200萬元成交，呎價約10,354元。