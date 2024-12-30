二手交投氣氛淡靜，不過仍有娛樂圈相關人士成功沽貨獲利離場。藝人蘇麗珊(Cecilia)男友施韋洛售出東涌昇薈一個三房套單位，帳面獲利超過240萬元或25%離場。
據悉，昇薈9座中層A室，實用面積約1,159方呎，三房一套連儲物室間隔，於本月中以1,228萬元易手，呎價約10,505元。施韋洛於2015年以983.66萬元一手購入單位，持貨約9年，現轉售帳面獲利244.34萬元，物業期內升值約24.8%。翻查資料，上址對落兩層A室，實用面積同約1,159方呎，今年4月以1,200萬元成交，呎價約10,354元。
2014年入行 近年曝光率及歌曲減少
模特兒出身的蘇麗珊，於2014年接拍首部電影《哪一天我們會飛》而出道，其後被網民封為「文青女神」，其後獲得不少廣告代言和電影邀約，更加盟華納打入樂壇。然而，2022年參與拍攝ViuTV劇集《繩角》，被大批網民嘲演技極差；而近年曝光率及歌曲產量亦明顯減少，去年10月推出歌曲《逃避雖可恥但有用》，之後再沒有作品推出。蘇麗珊在其Instagram不時分享旅遊、跑步照片，包括參與本月的The North Face 100香港越野跑挑戰賽14公里賽事。
資料顯示，昇薈位於東涌市中心迎東路3號，2015年入伙，共有12座及洋房6間，提供1,419個單位。