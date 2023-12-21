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地產
2023-12-21 13:59:12

(有相)映灣園極高層山海景兩房 6年僅升10萬 鄰座罕有相連戶3.4萬租出 較年初平兩成｜二手市況

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東涌指標屋苑之一映灣園，最新錄極高層兩房戶低價成交，而租賃市場亦錄得一宗罕有放租相連單位，以低於市價租出。

東涌指標屋苑之一映灣園，最新錄極高層兩房戶低價成交，而租賃市場亦錄得一宗罕有放租相連單位，以低於市價租出。

擁靚景兼大單邊 上車客一睇即中

樓價顯著回落，加上年尾為樓市淡季，沽貨或收租業主均增加議價空間吸客。中原地產東涌海堤灣畔第二分行分行經理陳賢欣表示，分行新近促成映灣園16座高層F室買賣成交，單位實用面積563方呎，採兩房間隔。業主11月時委託該行獨家放盤，叫價660萬元，新近減價10萬元，以650萬元沽出，折合實用呎價11,545元。

映灣園16座極高層F室景觀望開揚山及海景。(代理提供) 映灣園16座極高層F室間隔四正實用，附企理裝修。(代理提供) 映灣園16座極高層F室平面圖。(代理提供)

據了解，新買家為上車客，見樓價已回落至合理水平，最近出動尋覓心水盤；由於上址屬極高層及大單邊單位，享開揚機場海景及山景，故一睇即中，議價10萬元即拍板承接自用。原業主於201712月以640萬元買入上址，持貨6年，現帳面僅獲利10萬元，大致平手，惟連同買樓時使費及裝修費等開支計算，實際需蝕讓離場。

即睇東涌映灣園放(HOUSE730)

映灣園罕放租相連戶 業主減價即租出

另外，映灣園最新亦錄罕有相連戶租賃成交。中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，年尾為傳統租賃市場淡季，加上即將迎來香港復常通關後首個聖誕節長假期，大批市民陸續離港外遊，區內租務交投明顯放緩。東涌區本月錄得約60宗租賃成交，較上月回落三成多，個別急於租出單位的業主，不惜減租或以低於市價吸客。

對上一宗同類戶月租4.2

映灣園新近錄得平價相連單位租賃成交，曹嘉華稱，單位為10座高層AB室，實用面積合共1,664方呎，採四房間隔，享機場海景，月租叫價35,000元，新近以34,000元租出，折合實用呎租約20.4元，減價1,000元或減幅2.9%。他指出，映灣園相連單位供應少，放租盤更加罕有，對上一宗相連單位租賃成交已是今年2月份，當時12座高層AH室，實用面積1,850方呎，屬原裝相連戶，以42,000元租出，相比之下，最新上述租金低19%。據悉，業主於2017年斥資1,680萬元買入單位，現享約2.4厘租金回報。

即睇東涌映灣園(HOUSE730)

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