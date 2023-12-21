(有相)映灣園極高層山海景兩房 6年僅升10萬 鄰座罕有相連戶3.4萬租出 較年初平兩成｜二手市況

擁靚景兼大單邊 上車客一睇即中 樓價顯著回落，加上年尾為樓市淡季，沽貨或收租業主均增加議價空間吸客。中原地產東涌海堤灣畔第二分行分行經理陳賢欣表示，分行新近促成映灣園16座高層F室買賣成交，單位實用面積563方呎，採兩房間隔。業主11月時委託該行獨家放盤，叫價660萬元，新近減價10萬元，以650萬元沽出，折合實用呎價11,545元。

映灣園罕放租相連戶 業主減價即租出 另外，映灣園最新亦錄罕有相連戶租賃成交。中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，年尾為傳統租賃市場淡季，加上即將迎來香港復常通關後首個聖誕節長假期，大批市民陸續離港外遊，區內租務交投明顯放緩。東涌區本月錄得約60宗租賃成交，較上月回落三成多，個別急於租出單位的業主，不惜減租或以低於市價吸客。