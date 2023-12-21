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地產
2023-12-21 16:02:21

「磁帶大王」陳秉志1.89億沽鰂魚涌工廈 20年勁賺1.68億｜名人沽貨

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「磁帶大王」陳秉志沽售旗下鰂魚涌工廈地廠及1至2樓全層單位，合共作價1.89億元，持貨約20年帳面勁賺1.68億元。(網上截圖)

「磁帶大王」陳秉志沽售旗下鰂魚涌工廈地廠及1至2樓全層單位，合共作價1.89億元，持貨約20年帳面勁賺1.68億元。(網上截圖)

近期頻頻沽貨的「磁帶大王」陳秉志，旗下的鰂魚涌工廈地廠及12樓全層單位，最新以約1.89億元易手，持貨約20年，帳面大賺約1.68億元，升幅約7.9倍。

上述成交鰂魚涌七姊妹道206208號昌利大廈地下至2樓，物業樓高7層，易手單位每層建築面積各約9,082方呎，合共涉27,246方呎，總成交價1.895億元，當中地廠成交價為9,500萬元，平均呎價10,460元，1樓及2樓每層以4,725萬元易手，平均呎價5,203元。據資料指，上述3項物業分別由3間公司買入，包括Trueway CorporationSincere Huge LtdHome Prosperity Ltd。據了解，上述工廈地廠已補地價，現時租客包括快餐店、麵包店及車行等商戶，而12樓部分樓面亦已租出，部分交吉。

專吼市況差入市 買入價共2130

資料指，陳秉志早於20029月趁當時市況低迷，先後買入上述3層工廈，分別斥1,200萬購入全層地廠，同時以500萬元買入1樓全層；之後在200911月再斥430萬購入該廈2樓全層，總金額合共2,130萬元，至今持貨約20年，帳面大幅獲利約1.68億，物業期間升值約7.9倍。

即睇鰂魚涌工商廈放盤(HOUSE730)

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