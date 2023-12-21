「磁帶大王」陳秉志1.89億沽鰂魚涌工廈 20年勁賺1.68億｜名人沽貨

近期頻頻沽貨的「磁帶大王」陳秉志，旗下的鰂魚涌工廈地廠及1至2樓全層單位，最新以約1.89億元易手，持貨約20年，帳面大賺約1.68億元，升幅約7.9倍。

上述成交鰂魚涌七姊妹道206至208號昌利大廈地下至2樓，物業樓高7層，易手單位每層建築面積各約9,082方呎，合共涉27,246方呎，總成交價1.895億元，當中地廠成交價為9,500萬元，平均呎價10,460元，1樓及2樓每層以4,725萬元易手，平均呎價5,203元。據資料指，上述3項物業分別由3間公司買入，包括Trueway Corporation、Sincere Huge Ltd及Home Prosperity Ltd。據了解，上述工廈地廠已補地價，現時租客包括快餐店、麵包店及車行等商戶，而1及2樓部分樓面亦已租出，部分交吉。