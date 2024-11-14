「韓國街」金巴利街逾500呎地舖 意向叫價1900萬 較早前下調18%｜商舖市況

有「韓國街」之稱的尖沙咀金巴利街，新近有業主一個面積逾500方呎的地舖，意向價約1,900萬元，與較早前叫價約2,330萬元相比，下調約18%。
獲委託代理放售上述物業的中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事鮑昌華表示，物業位於尖沙咀金巴利街7至15號安聯大廈地下B號舖，目前以交吉形式放盤，物業面積約520方呎，以意向價約1,900萬元計算，平均呎價約36,500元。他指出，作為尖沙咀細碼飲食盤，該單位門闊達約14呎，門面闊度充裕，可分間為兩個舖位出租，靈活性高，適合零售及服務行業外，舖位更備有3相電力及來去水，亦適合餐飲行業租用。
周邊一帶有多個重建項目
鮑昌華續指，上述舖位位處尖沙咀金巴利街中心地帶，該地段短短數百米已聚集逾十間韓式餐廳，該舖位間隔方正實用，性價比高，無論是韓式餐飲或其他類別美食租用均合宜。此外，舖位周邊一帶有多個市區重建項目，包括對面金巴利街18號地盤的重建項目，正如火如荼進行，未來將轉型為商業用途，預期將為該區帶來暢旺人流，進一步促進金巴利街的餐飲消費。
近兩年同街地舖呎租約84元 料回報近3厘
據中原(工商舖)數據指，近兩年尖沙咀金巴利街地舖租賃個案有5宗左右，平均呎租約84元；按此計算，是次物業準買家預期可獲得近3厘回報率。他分析，尖沙咀金巴利街放售盤源矜罕，加上尖沙咀區舖位市場近月進入回暖期，而今次放售物業屬市場矜罕的闊門面、細面積單位，合各類餐飲作進駐核心消費區之用，相信今番放售將會獲實力投資者或用家洽詢承接。