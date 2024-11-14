「韓國街」金巴利街逾500呎地舖 意向叫價1900萬 較早前下調18%｜商舖市況

有「韓國街」之稱的尖沙咀金巴利街，新近有業主一個面積逾500方呎的地舖，意向價約1,900萬元，與較早前叫價約2,330萬元相比，下調約18%。

獲委託代理放售上述物業的中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事鮑昌華表示，物業位於尖沙咀金巴利街7至15號安聯大廈地下B號舖，目前以交吉形式放盤，物業面積約520方呎，以意向價約1,900萬元計算，平均呎價約36,500元。他指出，作為尖沙咀細碼飲食盤，該單位門闊達約14呎，門面闊度充裕，可分間為兩個舖位出租，靈活性高，適合零售及服務行業外，舖位更備有3相電力及來去水，亦適合餐飲行業租用。