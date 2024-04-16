資助房屋買賣持續錄得獲利成交。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門田景邨區內設施發展成熟，居住環境恬靜，加上樓價相宜，故受到不少準用家青睞。該分行日前錄得一宗田景邨即睇即買成交個案，單位為15座高層2室，實用面積443方呎，近日獲外區白居二客垂青，該買家因曾經居住屯門區，熟悉區內環境，而且上述屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主提供議價空間，該買家有感樓價合乎預算，遂以159萬元(未補地價)承接，平均實用呎價為3,589元。據了解，原業主早於1999年僅以約14萬(未補地價)購入上址，持貨25年轉手，帳面升值145萬元，升幅逾10倍。
即睇屯門田景邨放盤(HOUSE730)
1字頭上車！屯門田景邨高層戶未補價沽 呎價不足3600元｜二手公屋成交
資助房屋買賣持續錄得獲利成交。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門田景邨區內設施發展成熟，居住環境恬靜，加上樓價相宜，故受到不少準用家青睞。該分行日前錄得一宗田景邨即睇即買成交個案，單位為15座高層2室，實用面積443方呎，近日獲外區白居二客垂青，該買家因曾經居住屯門區，熟悉區內環境，而且上述屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主提供議價空間，該買家有感樓價合乎預算，遂以159萬元(未補地價)承接，平均實用呎價為3,589元。據了解，原業主早於1999年僅以約14萬(未補地價)購入上址，持貨25年轉手，帳面升值145萬元，升幅逾10倍。