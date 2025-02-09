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地產
2025-02-09 17:15:00

1月工商舖買賣錄324宗 按月量增24% 成交額跌近三成半｜投資市況

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蛇年伊始，中原(工商舖)指本港整體投資氣氛略為轉好，投資者入市步伐亦加快。(資料圖片)

蛇年伊始，中原(工商舖)指本港整體投資氣氛略為轉好，投資者入市步伐亦加快。(資料圖片)

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新年伊始，本港整體投資氣氛略為轉好，投資者入市步伐亦加快。據中原(工商舖)數據顯示，1月份錄得約324宗工商舖買賣成交，按月增約24.1%，當中工廈表現更為突出，按月錄得約211宗買賣，按月增近四成。該行預測，美國新任總統上位後，對華政策將會更加明朗，相信投資者觀望態度會轉淡，預料2月份整體買賣交投會持續整固。

工商舖3大範疇中，工廈1月份表現最佳，錄約211宗買賣成交，按月增加約37%。(資料圖片)

工商舖3大範疇中，工廈1月份表現最佳，錄約211宗買賣成交，按月增加約37%。(資料圖片)

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，今年1月份工商舖買賣量升價跌，共錄得約324宗工商舖買賣成交，宗數較上月增約24.1%，按年則大增72.3%；成交金額則按月跌約34.7%，但按年對比亦大增約1.3倍。當中工廈表現亮麗，錄得約211宗買賣成交，按月及按年分別增加約37%及約83.5%，成交金額亦分別增48.1%及約1.6倍。月內亦有知名用家自置工廈物業，其中觀塘鴻圖道33號海傲180104室，以及270102室，面積共約1.1萬方呎，分別由大熱卡通人物Molly設計師及Labubu設計師購入，涉資共約5,517萬元。

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北角英皇道港運大廈12樓及13樓兩層樓面，面積約4萬方呎，由英基學校協會於上月以約3億元購入。(中原提供)

北角英皇道港運大廈12樓及13樓兩層樓面，面積約4萬方呎，由英基學校協會於上月以約3億元購入。(中原提供)

商舖商廈皆量升價跌

商舖及寫字樓方面，兩者交投同樣呈量升價跌狀況。今年1月份商舖買賣成交錄得約72宗，按月增約4宗，按年則大增約七成，成交金額則錄得約11.49億元，按月雖跌約六成，但與去年同期相比則增加約1倍。至於寫字樓錄得約41宗買賣，按月增約2宗，按年則增約三成，涉及金額則按月跌約六成，但與去年同期相比有近一倍的增長。至於月內亦見教育機構趁低購入寫字樓樓面自用個案，其中北角英皇道510號港運大廈12樓及13樓兩層，面積約4萬方呎，由英基學校協會購入，涉資約3億元。

打破傳統農曆年淡局

潘志明分析，1月份工商舖交投明顯增多，打破過往農曆新年假期交投較為淡靜的局面，可見整體投資者信心回穩，相信在物業價格持續回落至吸引水平情況下，不少用家及投資者會積極部署入市，吸納優質物業，預料2月份整體買賣交投會繼續整固，維持量價齊穩的趨勢。

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